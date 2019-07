"Carrió fue muy valiosa como opositora pero es muy dañina como oficialista" Lunes, 01 de julio de 2019 El jefe del bloque del PRO se refirió a las declaraciones de la diputada sobre Emilio Monzó. "La acusación de Carrió es gravísima, no la esperábamos", dijo.



Las durísimas declaraciones que Elisa Carrió sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, amplió la interna en Cambiemos. Este domingo Nicolás Massot rechazó las acusaciones y aseguró que lo que dijo la diputada "es mentira".



"La acusación de Carrió es gravísima, no la esperábamos. Era difícil de anticipar semejante falacia pero no sorprende viniendo de ella, en estos años nos ha tocado ver la peor versión de Carrió a los argentinos. Tuvo su valor como opositora pero no supo adecuarse a su posición de oficialista. Llama la atención por el contraste con la constante responsabilidad de Monzó con la frecuente imprudencia de Carrió", dijo Massot en declaraciones a Radio 10.



El jefe del bloque del PRO señaló además que Lilita "es la persona que más cuestionado a la autoridad presidencial en estos años. Lo acusó a Ritondo de ser cómplice de la recaudación ilegal de la Policía bonaerense, al Presidente lo ha intimado en sucesivas ocasiones por su vínculo con Angelici y cuando le planteó el juicio político a Garavano, tuvo choques con Lousteau con quien comparte fórmula en la Capital, al Coti Nosiglia lo usó como excusa para dinamitar a Cambiemos en Córdoba para tener la peor performance electoral en la historia de la oposición".





"Fue una de las tantas extorsiones que Carrió le planteó al Presidente por un favoritismo personal por la candidatura de Negri. Con Frigerio tuvo encontronazos y hasta deslizó denuncias de falta de transparencias en su gestión que posiblemente sea una de las mejores del gabinete", continúo.



Massot reveló además que Lilita "tiene un pleito con la UCR desde hace años y con Cornejo en particular. De Pichetto decía que no creía en la democracia y hoy dice que es el principal republicano y el mejor vicepresidente. Me acuerdo las barbaridades que dijo de Corral en Santa Fe. No me sorprende de ella porque rebobina rápidamente y pide disculpas bastante seguido".



Frente a las acusaciones de la diputa en las que señaló que Monzó buscó "vaciar de contenido a Cambiemos", Massot aseguró que "es una falacia lo que dijo ayer sobre Monzó. Lo que dijo es mentira, es absolutamente falso y el propio Domínguez seguro saldrá a negarlo".



"Carrió fue muy valiosa como opositora pero es muy dañina al ser oficialista. El gobierno entero le teme a esta persona", manifestó.



"Ella me injurió personalmente pero nos tiene acostumbrados a sus exabruptos pero esto no es una cuestión personal. Ella se dio cuenta que había forzado una maniobra en Córdoba, de la cual era la única responsable", concluyó.