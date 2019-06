Messi: “No estoy haciendo mi mejor torneo”

Sábado, 29 de junio de 2019

A Leo le volvió a costar desnivelar ante Venezuela y al finalizar el encuentro se mostró autocrítico con su bajo rendimiento. “Las canchas son muy malas, es una vergüenza“, criticó.





A pesar de la reconfortante victoria de la Selección Argentina ante Venezuela por 2 a 0, el capitán Lionel Messi volvió a mostrar un flojo nivel. Consciente de esta situación, la Pulga se mostró autocrítico con su performance durante la Copa América. También apuntó contra el estado de los terrenos de juego en Brasil.



“La verdad que no está siendo mi mejor Copa América, siempre es más complicado para nosotros que queremos atacar o hacer algo diferente, se junta mucha gente en el medio, pero lo importante es que seguimos adelante”, aseguró en diálogo con la prensa.



El rosarino, de 32 años, que ante Venezuela mostró una de las versiones más apagadas de los últimos tiempos con la camiseta albiceleste, puso como uno de los motivos de su impresión al estado de los campos de juego.





“Es una Copa donde no te regalan nada, se hace muy difícil jugar porque las canchas son muy malas, es una vergüenza. No podés tener la pelota, jugar a dos toques, necesitás un tiempo más, no podés conducir. Va picando para cualquier lado la pelota”, analizó.



Asimismo, anticipó la semifinal contra Brasil del próximo martes en Belo Horizonte, donde espera que la gestión del entrenador Lionel Scaloni dé un paso más hacia delante.



“A Brasil hay que tenerle respeto, vienen de hacer un desgaste importante, de correr, llegamos bien para poder enfrentarlo y dar lo mejor. Todo es muy igualado, pero ellos son los locales, tienen que salir a demostrar a su gente, vienen hace más tiempo con el proyecto, con la misma idea del técnico. Va a ser un partido igualado”, indicó.