Se enfría la llegada de Eduardo Salvio a Boca Sábado, 29 de junio de 2019 Los diarios de ese país aseguran que no hubo acuerdo con Benfica. Ante esta posibilidad, el Xeneize busca tentar a un ex jugador de la Selección.



El miércoles, Gustavo Alfaro había metido presión en conferencia de prensa. El entrenador de Boca dijo que pretendía que Eduardo Salvio viajara con el plantel a Estados Unidos, adonde el Xeneize parte el domingo para realizar la segunda parte de la pretemporada.



Este viernes, las noticias que llegan desde Portugal no son buenas para Lechuga. Según el diario deportivo A Bola, “Boca perdió interés” en el futbolista del Benfica. Los clubes no habrían llegado a un acuerdo.



Salvio es la tapa de este viernes del periódico deportivo más importante de aquel país. La nota da cuenta de un llamado por parte de un dirigente argentino a un par portugués, ocurrido en la noche del jueves, en el que le manifiesta que el club se da de baja de las negociaciones por el volante.



La semana pasada, Salvio le había comunicado a Nicolás Burdisso que aceptaba la oferta del club. De ese modo, el futbolista debería esperar a que ambas entidades negocien su salida.



El volante, que disputó el Mundial Rusia 2018, interrumpió sus vacaciones en Argentina y regresó a Portugal a reunirse con el presidente del Benfica.



La última carta es la presión que pueda ejercer el jugador. Las próximas horas serán claves para saber si el deseo de Salvio prevalece en las negociaciones. El Toto ya dejó en claro sus ganas de volver al país.



El sueño: Ezequiel Lavezzi



Alfaro considera clave la llegada de un volante que juegue por la banda. En las últimas horas surgió el rumor de que Boca había conversado con Ezequiel Lavezzi.



El Pocho se impone como alternativa en caso de que fracasen las negociaciones por Salvio y Maximiliano Meza.



A sus 34 años, milita en el Hebei Fortune de la Superliga China. En este momento se recupera de una lesión en su rodilla. El ex futbolista de la Selección gana 4 millones de dólares por mes, un sueldo inalcanzable para el fútbol sudamericano.