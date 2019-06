Lautaro Martínez, el goleador que cada vez está más cómodo en la Selección

Viernes, 28 de junio de 2019

El delantero del Inter se afianza como titular y tuvo una gran actuación ante Venezuela, con gol incluido.







Otra vez Lautaro Martínez. Otro gol para seguir soñando. Otro gol para consolidarse cada vez más como uno de los 9 de la Selección Argentina. Otro gol para seguir liderando la tabla de goleadores en la era Scaloni. Ya son seis tantos en 10 partidos.



Como ante Qatar, Lautaro sorprendió a sus rivales. Y a poco tiempo de haber iniciado el encuentro puso a la Selección Argentina arriba ante Venezuela. En su hábitat natural, el área rival, el delantero metió un taco para desviar un envío rasante. A lo Hernán Crespo. A lo “Mencho” Medina Bello. La pelota pasó entre las piernas del joven Wuilker Faríñez. Y corrió gritándolo con todo.





Atrás quedó aquella bronca por haber salido ante Paraguay cuando el equipo lo necesitaba adentro de la cancha. Ya parece archivado ese contrapunto con el entrenador, que había dicho que lo sacaba porque “no estaba bien físicamente” cuando un rato antes Martínez había afirmado: “Estoy bien”.



Lautaro viene haciendo una buena Copa América. Tuvo el segundo en sus pies al comienzo del segundo tiempo con un remate fuerte, tras una corrida suya y un pase magnífico de Leandro Paredes pero el remate -furibundo- dio en el palo izquierdo.





Aquel pibe al que le costaba la vida en Buenos Aires tras llegar de Bahía Blanca está cada vez más adaptado a la camiseta de la Selección, a pesar de tener pocos partidos. También va quedando más lejos la bronca por haberse quedado afuera del Mundial de Rusia cuando parecía tener varios números para estar en la lista de Jorge Sampaoli.



Desde muy chico Lautaro es goleador. Se destacó rápidamente en Liniers de Bahía Blanca, al punto que en 2013 formó parte de la selección sub 17 de Bahía que disputó el Torneo Nacional. E hizo 13 goles.





Hasta que un día Racing estaba haciendo pruebas en Bahía Blanca y Fabio Radaelli, ex coordinador de las inferiores de La Academia lo vio. Y lo siguió. Hasta que lo llevó a Avellaneda. En Racing, otra vez goleador: 53 tantos en 64 partidos. Un promedio enorme: 0,82 por partido.



En el verano de 2014, a dos semanas de su arribo a Avellaneda, ganó con la categoría 1997 de Racing un torneo Latinoamericano disputado en Mar del Plata. Hizo cinco goles en siete partidos. Poco tiempo después llegó el salto a la Primera.





El 31 de octubre de 2015, con 18 años, Martínez debutó oficialmente con la camiseta de Racing. Su ingreso se dio a los 33 minutos del segundo tiempo del partido ante Crucero del Norte en lugar de Diego Milito, nada menos. El Cilindro de Avellaneda estaba ante su nueva estrella.



A pesar de su condición de goleador, el delantero bahiense demoró más de un año desde su debut oficial para marcar por primera vez. Fue el 20 de noviembre de 2016 en un empate 1-1 ante Huracán en Parque Patricios. Y ahí el “Toro”, tal como lo apodaban en su Bahía Blanca natal, no paró. Hizo 9 goles en la temporada 2016-2017 y otros 18 (en 28 encuentros) en la 2017-2018.





Sus goles hicieron que llegaran las convocatorias. Primero de la Selección Sub-20, con la que disputó el torneo de L'Alcudia en 2016 y el Mundial de Corea del Sur en 2017. Y, luego, la Mayor.



Sus goles en Racing lo llevaron a Milan para jugar en el Inter y a seguir vistiendo la camiseta de la Selección. Y a fuerza de goles, el Toro se hace un lugar. Ante Venezuela le tocó salir a los 18 minutos del segundo tiempo. Ya había hecho lo suyo: un gol, y mucho más. Y por ese gol -golazo de taco-, Argentina inició el camino de la victoria para llegar a las semifinales de la Copa América.