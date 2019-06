Valdés pidió poner al mercado chino “en el radar” de Corrientes

Viernes, 28 de junio de 2019

Luego de una intensa gira comercial que duró 15 días, el gobernador realizó una conferencia de prensa en la que detalló sus conclusiones de la experiencia que compartió junto a funcionarios provinciales y empresarios. Resaltó que las “posibilidades son ilimitadas” pero insistió en que es necesario estar a la altura de las demandas y exigencias.







El gobernador Gustavo Valdés brindó detalles de la misión que encabezó en el gigante asiático e instó a “pensar de manera distinta” ante las “posibilidades ilimitadas” que plantea China como mercado de exportación de productos correntinos, en especial la madera, la carne, miel y cítricos, y “empezar a ver que la vaca correntina es un producto estratégico, la reina de las proteínas del mundo”. Analizó que “nuestra producción debe estar a la altura, con valor agregado para poder ser competitivos en un mercado tan exigente”.

“La clase media china, en 10 años, se está por multiplicar por dos. Es un mercado creciente. Nuestro rodeo, si no da abasto [ante la demanda], hay que hacer todo lo que tengamos que hacer para aguantar esa demanda. Los frigoríficos son clave y el desafío de la ganadería es el buen engorde”, dijo el gobernador durante una conferencia de prensa en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, donde dio detalles de la gira comercial que encabezó durante 15 días por el gigante asiático.



La carne correntina es un “producto estratégico”

Valdés auguró “posibilidades ilimitadas” para la carne argentina. “Si las retenciones bajan, vamos a tener mejores oportunidades de exportación. Los correntinos tenemos que empezar a ver que la vaca correntina es un producto estratégico, la reina de las proteínas del mundo”, dijo en la exposición, acompañado por el vicegobernador Gustavo Valdés; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; y el ministro de Producción, Jorge Vara; estos dos últimos integrantes de la comitiva que viajó a China, como informó La República.

El mandatario destacó que, en materia forestal, “están dadas las condiciones para invertir en Corrientes”, del mismo modo que “en energía solar”, ya que los chinos “están evolucionando de manera impresionante” en ese rubro.

“Fue una experiencia importante, muy importante”, dijo sobre la misión comercial, que visitó dos provincias chinas, Heilonjiang y Liaoning, durante 15 días, y adelantó que ahora el Gobierno comenzará a reunir a “cada uno de los sectores, como la mesa forestal, para trasmitir” las “impresiones” de la experiencia.

Ante las perspectivas comerciales, Valdés pidió “incorporar al mercado chino en nuestro radar” y apeló a “un gran esfuerzo para enfocar no solo a Estados Unidos o Europa sino a pensar en la gran demanda china”, ya que, además de la carne y la madera, “la miel y limones y naranjas tienen grandes posibilidades”.

Para el gobernador es necesario una articulación entre el sector privado y el gobierno porque “nuestra producción debe estar a la altura, con valor agregado para poder ser competitivos en un mercado tan exigente de más de 1.400 millones de personas”.



“No nos quedamos sentados a esperar”

Se distinguió al afirmar que “salimos a buscar mercados. No nos quedamos sentados a esperar a que vengan a Corrientes. Lo que nosotros no hagamos nadie lo va hacer por nosotros”, consideró el gobernador y llamó a “comenzar a cambiar la actitud, seguir buscando nuevos mercados para los productos de Corrientes” e implementar “acciones políticas para que Corrientes pueda seguir creciendo en beneficio de todos”.

Repasó las escalas de la gira, entre ellas las ciudades de Harbin y Dalian, donde la comitiva provincial fue recibida por las autoridades locales con “honores de Estado”, contó. “Hemos expresado nuestras intenciones, y el gobernador [de Heilongjiang] nos dio las conexiones que necesitábamos en base a lo que ellos demandaban”, comentó en el inicio de la conferencia de prensa.

“Nos conectamos con la primera exportadora de carne en Heilongjang. Quedaron interesados y ven a la Argentina como un gran exportador de carne”, dijo y destacó que China “consume el 15%” de la carne del mundo.

Valdés anticipó que “uno de los pedidos” hechos consiste en “200.000 toneladas de carne por año –y si tenemos 300.000, no hay problema–. Eso representa 2.000 cabezas de faena por día. Hay que comenzar paso a paso, hay mercados que se han abierto y otros con posibilidades de apertura, que exceden en demanda a lo que pueda dar la provincia de Corrientes”, planteó.

“Hay que trazar una agenda hacia 10 años, porque también está venciendo el Pacto Correntino 2020. Hay que incorporar a China en la agenda. La miel que se consume en China es de Alemania, y nosotros exportamos miel a Alemania”, dijo para graficar la importancia de ingresar directamente al mercado del gigante asiático.

Sobre su experiencia en una firma que se dedica a construir viviendas panelizadas, dijo que los empresarios del rubro “están interesados en venir a la Argentina y comenzar a explorar el mercado”, y puso especial énfasis en el uso de la energía eléctrica en “patinetas, autos, colectivos”, del mismo modo que la energía solar. “Corrientes es la segunda provincia del país con el cielo más diáfano, después de Jujuy. Ellos avanzaron en materia de energía eléctrica, combinando con paneles solares. Nosotros tenemos la posibilidad de distribución, pero hay que trabajar en coordinación con la Nación, con el programa Renovar. Las motos son todas eléctricas. Eso es lo que está viniendo”, afirmó.