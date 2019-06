Casi todas las fuerzas políticas ponen familiares en las listas

Viernes, 28 de junio de 2019

Desde el hijo del radical Daniel Salvador hasta el hermano del asesor presidencial Torello, la nuera de Nosiglia y la mujer de Baradel.





Los familiares de los dirigentes políticos de las principales fuerzas políticas también jugaron su rol en la conformación de las listas para las elecciones y muchos lograron ser precandidatos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 11 de agosto.



La mayoría de ellos tienen una trayectoria política, pocos son los que realizan su primera incursión en la política, pero su relación como hijo, sobrino, pareja, o hermano, sin duda pesa a la hora de las negociaciones por el cierre de listas.





Así, en este caso la grieta no fue motivo de diferencia y varios familiares engrosaron las listas de precandidatos a diputados nacionales y provinciales tanto del armado del oficialismo con Juntos para el Cambio, como del kirchnerista Frente de Todos.



Juntos para el Cambio

En el puesto número 7 de la lista a diputados nacionales del oficialismo en provincia de Buenos Aires aparece Sebastián Salvador, el hijo del vice de María Eugenia Vidal, Daniel Salvador. El dirigente radical terció en la negociación por un puesto en la lista por el que probablemente ingrese como legislador nacional bonaerense. En la actualidad, Sebastián se desempeña como concejal y es presidente de la UCR de San Fernando.





En territorio porteño, figura en el cuarto lugar de la lista a precandidatos de Juntos Somos el Cambio para la Legislatura porteña Manuela Thourte, nuera del histórico dirigente y operador del radicalismo, Enrique "Coti" Nosiglia. La joven es una politóloga que se desempeña como asesora de la comisión Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes en la Cámara de Diputados de la Nación. Si es electa, desde diciembre compartirá bloque con su cuñado Juan Nosiglia.





En el puesto número 16 de la lista para diputados nacionales del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires aparece Alicia Aparicio, pareja del intendente de San Fernando, Luis Andreotti, dirigente del Frente Renovador de Sergio Massa.





También se destaca en el puesto 10 de esta lista la secretaria privada de Verónica Magario, Liliana Yambrún. La mujer actualmente figura en el organigrama oficial del municipio de La Matanza, que dirige Magario, quien a su vez se postura como precandidata a vice de Axel Kicillof.



En la lista K para la Legislatura de Buenos Aires se multiplican los casos de familiares directos que serán precandidatos desde todas las secciones electorales del amplio territorio bonaerense.



Por la primera sección electoral, que comprende 24 partidos desde Vicente López, Tigre, Pilar, hasta Campana y Escobar, entre otros, se encuentra en el 2 lugar Malena Galmarini de Massa. La "compañera de Sergio", tal como figura en su bio de Twitter, fue protagonista del affaire político por el reparto de cargos en Tigre entre el líder del Frente Renovador y el intendente Julio Zamora. Malena es licenciada en ciencias políticas, concejal y en el pasado se desempeñó como secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano de Tigre.







En esta misma sección, pero en el 4 puesto, se encuentra Patricia Cubría, pareja de Emilio Pérsico, el secretario general del Movimiento Evita. La mujer actualmente es diputada de la Provincia y militante del Evita.





Estoy muy orgullosa y agradecida de poder representar a mis compañeros y compañeras del Evita PBA e integrar la lista que va a darle una victoria al pueblo.



Felicitaciones a todos los que van a representar a los trabajadores y a los humildes a lo largo y ancho del país.



Por la segunda sección de la Provincia, que comprende 15 partidos entre los que se encuentran Pergamino, Areco y Baradero, entre otros, será precandidata a senadora Agustina Propato, la pareja del ex funcionario y actual senador provincial Sergio Berni: el ex funcionario K sale del Senado pero entra su mujer, quien también se desempeñó como subsecretaria de Participación Ciudadana en el Ministerio de Seguridad durante el kirchnerismo.



Por la cuarta sección electoral de la Provincia, que comprende 27 partidos desde Bragado a Trenque Lauquen, entre otros, encabeza la lista de precandidatos a diputados Avelino Zurro, quien es sobrino del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro. El joven actualmente es diputado.





Por la quinta sección electoral de la Provincia, que comprende 27 partidos desde Chascomús y Balcarce hasta Villa Gesell, se encuentra en el 2 lugar de la lista a precandidatos a diputados Débora Indart, pareja del ex dirigente sciolista "Manino" Iriart.



En esta misma lista pero en el cuarto lugar, aparece Marcela Faroni, hermana del productor teatral Javier Faroni, quien además es diputado provincial y dirigente del Frente Renovador de Sergio Massa.



Por la octava sección, también llamada Sección Electoral Capital, debido a que comprende solamente a la ciudad de La Plata, figura como segunda precandidata a senadora Lorena Riesgo, pareja del dirigente de Suteba, Roberto Baradel. La mujer actualmente es concejal platense, presidenta del Bloque FpV-PJ y es profesora en Letras en la Universidad Nacional de La Plata.