Fernández y Lavagna se reunieron con el FMI y despejaron las dudas de un default Viernes, 28 de junio de 2019 Ambos candidatos a Presidente se vieron con el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental. Plantearon respetar las normas pero pidieron más plazo para devolver los US$ 56.000 millones que el Fondo presta al país.





Alberto Fernández y Roberto Lavagna estuvieron este jueves reunidos con dos funcionarios del FMI. El candidato a presidente por el Frente de Todos, Fernández, lo hizo entre las 11 y 12.30, mientras que el candidato a presidente por Consenso Federal 2030 mantuvo el encuentro por la tarde. Ambos recibieron en sus oficinas al director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el representante del organismo en Buenos Aires, Trevor Alleyne.



“La reunión fue una oportunidad para intercambiar opiniones sobre las perspectivas económicas actuales de la Argentina y conocer más sobre sus prioridades de política económica”, comunicó el FMI tras la cita con Fernández.



Los encuentros de este jueves fueron los primeros de dirigentes del FMI con candidatos de la oposición de cara a las elecciones que definirán al Presidente de Argentina entre 2019 y 2023. En ese período, el FMI desembolsará al país unos US$ 7.000 millones correspondientes al actual programa stand by que firmó el Gobierno. El último giro está estipulado que llegue para julio de 2021. Después de ahí, el país deberá empezar a devolver la totalidad de los préstamos recibidos entre 2018 y 2021 (unos US$56.600 millones en total).







Los dos candidatos hicieron saber al FMI su compromiso a cumplir las reglas. Pero plantearon sus deseos de analizar alternativas para aliviar la presión que significará para Argentina devolver el mayor programa de la historia del organismo en ocho cuotas trimestrales en el transcurso de los 5 o 6 años que irían de 2021 a 2026-2027.



“Le transmití al FMI nuestra disposición a reformular los acuerdos sin exigirle más esfuerzos a nuestro pueblo”, enfatizó el candidato del kirchnerismo, después del encuentro.



La primer reunión duró poco más de una hora y media. Tuvo lugar en las oficinas de Fernández y estuvieron presentes tres de sus principales asesores: los economistas Matías Kulfas y Cecilia Todesca y Santiago Cafiero, el armador político del candidato. El encuentro fue calificado de positivo y se centró sobre aspectos económicos y perspectivas del país.





Los argentinos hicieron más preguntas a los economistas del FMI que los representantes del organismo a ellos. “Queríamos saber qué visión tienen sobre nuestra economía”, comentó un asistente del encuentro en las oficinas de Fernández en San Telmo. En el entorno de Alberto señalaron que estaban más “dispuestos a escuchar que a hablar”.



Por su parte, Lavagna tuiteó al final de su encuentro: “Junto a Juan Manuel Urtubey le dijimos a la misión del FMI que el gobierno de Consenso Federal renegociará los plazos del stand by porque, así como están, ahogan por muchos años la esperanza de crecimiento”.



Urtubey dijo que “esta reunión se da en un contexto en el cual la Argentina necesita recuperar confianza”. El gobernador de Salta y compañero de fórmula de Lavagna insistió en que “los argentinos y el mundo necesitan recuperar la confianza en la Argentina”.





“Esto se resuelve mejorando la calidad institucional del país. Para eso hemos planteado la necesidad de acuerdos en Argentina, de políticas de consenso, de la modificación del funcionamiento del Jefe de Gabinete y del Gabinete de ministros. Eso va a ayudar, desde la política, a que gran parte del problema empiece a caminar por programas económicos sustentables”, concluyó Urtubey.



El FMI ha dicho en reuniones privadas que Argentina eventualmente podría acceder a una línea de préstamo para aliviar la carga que significará la devolución del stand by. Pero para ello el país debería comprometerse con reformas estructurales. Sobre ese punto el país y el FMI negociarán.