El martes 9 de Julio es feriado, pero, ¿qué pasa con el lunes 8?

Viernes, 28 de junio de 2019

El Día de la Independencia es una fecha patria inamovible, y este año cae en plena semana laboral. Sin embargo, más de uno ya sueña con cuatro días de descanso. ¿Se dará?.





El próximo 9 de Julio es una fecha clave en el calendario argentino por ser el Día de la Independencia, pero más de uno ya piensa en el descanso del feriado.





De hecho, el feriado del 9 de Julio cae un martes y por ese motivo el lunes anterior será uno de los pocos días "puente" de 2019, que unirá la fecha patria con el fin de semana.



¿Alguien pidió fin de semana de cuatro días? Porque el que va del 6 al 9 de julio tiene el "puente" del 8 de julio que es un "día no laborable con fines turísticos".



Pero antes de sacar pasajes para una escapada turística es importante remarcar que queda a discreción del empleador si le deja o no el día libre a sus empleados.



En caso de trabajar el lunes 8 de julio, el empleado no cobrará el 100% del valor de las horas trabajadas (es decir que no cobrará doble esa jornada) sino que será como un día como cualquier otro.



Por el contrario, si el empleador no requiere que sus empleados asistan al trabajo igual les tendrá que pagar el día como si fuese cualquier otro en el calendario.



Los próximos feriados "puente", o días no laborables con fines turísticos, son el 19 de agosto y el 14 de octubre.