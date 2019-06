Nueva Chicago sueña con contratar a un ex símbolo de Boca Jueves, 27 de junio de 2019 El Matador apuesta para regresar a Primera División con un jugador multicampeón en el “Xeneize”



Nueva Chicago, tras quedar al borde del ascenso la temporada pasada al quedar a cuatro puntos de Arsenal y Sarmiento y caer en cuartos de final del reducido a manos de Independiente Rivadavia, busca rearmarse para regresar a Primera División (su último paso fue en 2015).



Tras la confirmación de Gastón Esmerado como nuevo director técnico en reemplazo de Walter Perazzo, la dirigencia comenzó a iniciar gestiones para el armado del plantel. Según el Ascenso x 3, la gran apuesta del Torito es convencer a Daniel Cata Díaz.



El ganador de 8 títulos con el Xeneize (3 torneos locales, 1 Copa Argentina, 2 Recopa Sudamericana, 1 Copa Sudamericana y 1 Copa Libertadores), 2 con el Atlético Madrid (Copa del Rey y Supercopa de Europa) y subcampeón de América en 2007 con la Selección argentina no juega de manera oficial desde el 3 de febrero de este año en la igualdad 1 a 1 entre Fuenlabrada y San Sebastián de los Reyes, encuentro correspondiente al Grupo I de la Segunda División B de España (Tercera División).



El oriundo de San Fernando del Valle de Catamarca, que el mes que viene cumplirá 40 años, anunció su retiro a principios de año, pero en Mataderos se ilusionan con convencerlo para que regrese a la actividad profesional.



"Este fue mi último partido. No jugaré más al fútbol. Es algo que uno nunca piensa que va a terminar. Nunca te haces a la idea. Fue el último partido. Es complicado. Uno tiene una edad y he disfrutado al máximo de este deporte", había anunciado el ex Boca en conferencia de prensa. ¿Lograrán que cambie de parecer?





Este no es el primer gran golpe que planea dar la dirigencia de Nueva Chicago en este mercado de pases. Antes de anunciar el arribo de Gastón Esmerado como entrenador, los mandatarios reconocieron públicamente el interés por contratar a Diego Armando Maradona.



"Teníamos casi todo arreglado para firmar con un técnico pero tuvimos un llamado ayer (por el miércoles) de un amigo, un allegado de Maradona. Sería una revolución que venga", sostuvo en su momento Germán Kent, presidente del conjunto verdinegro.