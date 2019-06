"La sociedad va a hacer un acto de autodefensa y votará a Juntos por el Cambio"

Jueves, 27 de junio de 2019

Así lo aseguró en su último discurso el candidato a vicepresidente por el oficialismo en el marco del encuentro "Reinventando Argentina".





El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, aseguró este miércoles que en los comicios de octubre "la sociedad va a hacer un acto de autodefensa" y que votará a la fórmula que integra junto al presidente Mauricio Macri.



Al disertar durante la mañana de este miércoles en una jornada denominada "Reinventando Argentina", organizada por Forbes en el hotel Hilton, el senador nacional se pronunció además de concretar "una gran convocatoria a los sectores económicos y democráticos" de cara al futuro del país.



"Hay que hacer una gran convocatoria, y el Presidente lo va a hacer, a los sectores económicos y democráticos del país, no un pacto corporativo, viejo, sino uno mirando a futuro para ver cómo se crece", expresó el senador en su disertación.





Hay que hacer una gran convocatoria, y el presidente lo va a hacer, a los sectores económicos y democráticos del país. No un pacto corporativo, viejo, sino uno mirando a futuro para ver cómo se crece. En @ForbesArgOK #ReinventandoArgentina.



Pichetto se mostró confiado en un triunfo del oficialismo en las elecciones presidenciales de octubre y aseguró que la sociedad votará por la fórmula de Juntos por el Cambio porque ejercerá "un acto de autodefensa".



"La sociedad va a ejercer un acto de autodefensa pese a las dificultades y va a votar a nuestra fórmula", aseveró en el encuentro que reúne a dirigentes políticos, funcionarios, empresarios y científicos en el centro porteño.





El candidato a vicepresidente también cargo contra el postulante a la Presidencia del Frente de Todos, Alberto Fernández, al señalar que la diferencia con el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner es que él siempre ocupó cargos "por el voto popular". También criticó el modelo de país que representa el kirchnerismo al sostener que "los modelos de intervención económica que dicen defender a los pobres lo único que hacen es perjudicarlos".