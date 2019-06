Claudio Caniggia cenó con una bailarina Jueves, 27 de junio de 2019 El ex futbolista le confirmó que está soltero a su círculo íntimo. Todos los detalles.



Uno de los romances más recordados de la farándula argentina parece haber llegado a su fin de manera oficial tras muchísimo tiempo. Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis están separados.





Así lo confirmó una morocha que tuvo el honor de cenar con el ex futbolista de Boca Juniors, River Plate y la Selección Argentina, y que además no tuvo problema en revelar que cenó con él.



Vestida como azafata para bailar cumbia en Showmatch, Mora Godoy contó que compartió una velada con el “El Hijo del Viento”.



“En realidad vine así para que no me reconozca Charlotte”, disparó la bailarina, debido a que el otro día la hija del delantero se mostró reacia a hablar del estado de la relación de sus padres y afirmó que todavía estaban juntos.



Está separado hace tres meses



“Charlotte estuvo muy enojada acá, porque si llegaste a ver su papá y él te tiró onda…”, le comentó Marcelo Tinelli a la participante del Súper Bailando 2019, que reveló que la modelo le hizo el gesto de dispararle por la espalda.



“¿Lo viste al padre?”, le consultó el conductor, y Godoy no tuvo temor en contestar y hablar sobre lo que sucedió con él. “Si, si. Cenamos con un grupo de gente”, explicó.



Cuando Ángel de Brito desde su silla en el jurado le preguntó acerca de si el “Pájaro” le habló sobre Nannis, Mora fue contundente. “Durante la cena dijo tres veces que estaba separado, desde hace tres meses”, confesó.



“Lo dijo en la cena pero no tengo idea”, indicó la exitosa bailarina de tango, que aclaró que no tiene tanta confianza con Claudio Paul. “Yo soy amiga de una amiga de él, mi socia en China fue quien lo llevó a él y a varios jugadores argentinos para un partido amistoso que se hizo allá”, declaró.



"¿Es verdad que te tiró un poco los perros?", quiso averiguar Ángel, pero ella lo negó. "No, no, no. Y si hubiese ocurrido no lo diría", contestó Godoy.



En Los Ángeles de la Mañana, la bailarina comentó que ella era la única mujer en esa cena, y que le dijo a Claudio que tiene piernas rápidas como él dentro de una cancha. Sin embargo, aseguró que no está interesada en tener uun romance con él.



Tras conocerse en una disco en los años 90’, Caniggia y Nannis se casaron por civil en 1998, y tienen tres hijos en común: Kevin, Alexander y Charlotte. Los rumores de separación ya venían desde hace tiempo, pero tras estas declaraciones, todos los indicios podrían desencadenar un escandaloso divorcio millonario.