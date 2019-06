Sufrió una tremenda golpiza de un familiar por un puesto de trabajo

Jueves, 27 de junio de 2019

Un mu­cha­cho co­no­ci­do en la lo­ca­li­dad de Mbu­ru­cu­yá - por ser pro­fe­sio­nal de la cos­tu­ra- su­frió una feroz gol­pi­za por par­te de un tío. El he­cho se re­gis­tró cer­ca de las 18:30 en un lo­cal de co­mi­das rá­pi­das ubi­ca­do por ca­lle Bel­gra­no al 900, fren­te a la pla­za 25 de Ma­yo.





“Me arrin­co­na­ron en mi lu­gar de tra­ba­jo y em­pe­za­ron a pe­gar. Era un tío mío quien per­dió el car­go del ne­go­cio y aho­ra lo ma­ne­jo yo”, co­men­zó su re­la­to Ga­bi D.





“En com­pli­ci­dad otro em­ple­a­do cu­bría la puer­ta del lo­cal pa­ra que na­die vea mien­tras él me pe­ga­ba. Me de­jó in­cons­cien­te” di­jo.



Mi­nu­tos des­pués del he­cho, in­gre­só al lo­cal otro fa­mi­liar, mo­men­to que fue apro­ve­cha­do por el supuesto agre­sor, pa­ra es­ca­par. “Es­ta­ba al­co­ho­li­za­do” agre­gó Ga­bi.



El jo­ven fue tras­la­da­do al hos­pi­tal lo­cal, al que in­gre­só con le­sio­nes en la ca­be­za y cor­tes en zo­na de la bo­ca y na­riz. “Es­toy con fuer­tes do­lo­res ab­do­mi­na­les”, di­jo el mu­cha­cho.



La de­nun­cia fue ra­di­ca­da en la co­mi­sa­ría lo­cal. Al cie­rre de es­ta edi­ción el su­pues­to agre­sor iden­ti­fi­ca­do co­mo San­tos D. no fue lo­ca­li­za­do.