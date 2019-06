Alfaro insiste por Meza para que llegue a Boca

Jueves, 27 de junio de 2019

Al entrenador le prometieron refuerzos de jerarquía para el segundo semestre y ahora los dirigentes intentan darle el gusto con una de sus debilidades.





El primer semestre de Boca con Gustavo Alfaro como entrenador fue positivo desde los resultados pero el equipo quedó en deuda con respecto al juego y el DT lo sabe y por ese motivo pidió refuerzos de jerarquía y experiencia para ir en busca del gran objetivo: la Copa Libertadores.



Entre los nombres que figuran como posibles incorporaciones suena un viejo conocido de Alfaro y una debilidad del técnico, que en conferencia de prensa dio detalles de las negociaciones: “Con Maxi Meza está un poco complicado por las cuestiones económicas y esperando porque el chico ya manifestó que quiere venir. Ayer tuve la posibilidad de hablar por teléfono con él y queremos ver si nos abren una puerta como para negociar”, reveló sobre el futbolista que actualmente se desempeña en Monterrey de México.





Mientras la llegada de Eduardo Salvio está al caer y aparecen Jan Hurtado y Marcos Acuña como opciones, Alfaro hace fuerza por Meza y ya lo llamó: “Ayer hablaba con Maxi Meza de la época de Gimnasia y yo le decía ‘acordate cuando me viniste a plantear a mí que te querías ir a Independiente no dudaste’, yo tengo mucha confianza con los jugadores como para poder hablar así que le dije ‘andá, pegale un planchazo al técnico y decile que te querés venir para acá’“. En un mercado de pases pobre, Boca no se guarda nada y va con todo por los refuerzos de jerarquía que le prometieron a Alfaro. Habrá que esperar para saber cuántos llegan finalmente.