El Gobierno oficializó la expansión del programa Ahora 12

Miércoles, 26 de junio de 2019

El Gobierno formalizó la ampliación del programa Ahora 12, decisión que había sido anunciada ayer por el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner. La medida fue comunicada mediante la resolución 298/2019, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.







Entre los nuevos aspectos se destaca el hecho de que el programa no estará activo de jueves a domingo, sino que los comercios que con la rebaja de tasas ya están ofreciendo 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés de jueves a domingos, ahora podrá hacerlo todos los días.



Es "prioridad para el Estado Nacional ejecutar políticas destinadas a promover el crecimiento económico y el desarrollo, incentivando la inversión productiva y la demanda", indica la resolución, firmada por Werner, que además incluye nuevos rubros y topes.



Entre ellos se destacan los supermercados y grandes tiendas como Falabella, que tendrán la posibilidad de ofrecer con Ahora 12 colchones, televisores y pequeños electrodomésticos, un reclamo que venían realizando estos comercios. Hasta ahora sólo tenían autorizados los rubros de línea blanca, celulares y computadoras.





Lo establecimientos que califiquen como "Supermercados", "Hipermercados" o "Tiendas de Rubros Generales", están en condiciones de aherir al programa Ahora 12 pudiendo ofrecer sus bienes y/o servicios en 3, 6, 12 y 18 cuotas. Este financiamiento comprende artículos de producción nacional y servicios "prestados en el territorio de la República Argentina".



Bienes y Servicios incluidos en el programa Ahora 12:



Línea blanca: aires acondicionados, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.



Indumentaria: prendas de vestir para hombres, mujeres y niños (incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir), así como también joyería y relojería.



Calzado y marroquinería: calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.



Materiales y herramientas para la construcción: arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera y herramientas de trabajo, entre otros.



Bicicletas: comprende todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.



Motos: comprende a todas aquellas cuyo precio final no sea superior a PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000).



Libros: comprende textos escolares y libros de impresión nacional.



Anteojos: Comprende anteojos recetados, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000).



Artículos de Librería: comprende artículos escolares de librería (cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros).



Neumáticos, accesorios y repuestos para automotores y motos.



Artefactos de iluminación: incluyendo los artefactos eléctricos de iluminación de tecnología LED (light-emitting diode).



Perfumería: productos de cosmética, cuidado personal y perfumes.



(NA)

(NA)

Además se podrán adquirir en 3, 6, 12 y 18 cuotas muebles, colchones y sommiers, televisores, juguetes y juegos de mesa, teléfonos celulares 4G, computadoras, notebooks y tabletas, e instrumentos musicales.



En cuanto a la ampliación de este plan de cuotas en el rubro turismo, el Gobierno aclaró que los servicios estarán prestados "íntegramente dentro del Territorio Nacional" e incluye: pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, y excursiones y actividades recreativas. Además se incluyó que los balnearios de la costa atlántica ofrezcan servicios de carpa y sombrilla bajo esta modalidad.



Consultado sobre la marcha del programa, el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner manifestó: "Vemos un repunte fuerte en todos los rubros, pero el de electrodomésticos quizá tuvo una capacidad mayor de reaccionar con promociones", señaló el funcionario, quien aseguró que esta performance estuvo "motorizada por las cuotas sin interés".



En el marco del anuncio de la medida, Werner afirmó que el Gobierno informará las cifras que reflejen el impacto del programa a fin de mes, pero indicó que la tendencia ya marca que la facturación se duplicará respecto del mes pasado, cuando las tasas aún no habían bajado.



De los $7.000 millones mensuales de facturación, la expectativa oficial es que en junio haya superado los $14.000 millones. "Vemos un repunte fuerte en todos los rubros, pero el de electrodomésticos quizá tuvo una capacidad mayor de reaccionar con promociones", señaló Werner