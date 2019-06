Daniel Angelici y el mercado de pases de Boca

Miércoles, 26 de junio de 2019

El presidente de Boca habló acerca de Salvio y Hurtado, jugadores que son pretendidos por el cuerpo técnico que comanda Gustavo Alfaro. Además, se refirió a los rumores de salida de Pavón y Benedetto.





Daniel Angelici se refirió a cómo está el mercado de Boca. Los jugadores que interesan y los que podrían emigrar en caso de llegar una oferta. "El DT nos pidió un volante, un carrilero y un central", señaló el presidente, que a la par remarcó la presencia de "un buen plantel". Además, no dudó al afirmar que "invertirán en caso de encontrar un jugador joven, con proyección". A continuación, lo que dijo sobre nombres puntuales.



Eduardo Salvio: "En ningún momento dijo que estaba caído. Ayer le escribió al presidente de Benfica por Salvio. Si hace falta viajar, le dije que no tenía inconvenientes. Mañana miércoles estará viajando el jugador con su representante. Tengo buena relación con el presidente. Estamos empezando la negociación. Entramos en un chat para negociar con el presidente. Me pondré a hablar con él".





Jan Hurtado: "Hemos conversado con el presidente de Gimnasia y con su representante. Estaban esperando a la familia del jugador. Mañana le haremos una propuesta formal".







Maxi Meza: "Cuando el cuerpo técnico y la dirección deportiva se fijaron en él, iba a ser difícil. Desde México dejaron en claro que únicamente es por la cláusula de salida".





Darío Benedetto: "No me gustaría que algún se quedara si no tuviera ganas. Escuché los rumores (sobre un supuesto interés de Olympique de Marsella). Me dio la palabra que se queda hasta fin de año. Acá no llegó ninguna propuesta. Hoy estamos en una situación económica-financiera que no necesitamos vender. Si llega una oferta y el jugador quiere irse, lo analizaremos. Pero nunca me manifestó sus ganas de irse cuando lo vi en Cardales".





Cristian Pavón: "Es un gran jugador. No está a su nivel. Esperamos que con la pretemporada pueda levantar. Dependerá de su fortaleza. Condiciones tiene. Esperamos que por el bien de Boca y el suyo, vuelva a su nivel. Antes, todas las semanas nos llegaba una propuesta formal por él".