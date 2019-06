Cuarto intermedio hasta el 10 de julio en el Caso Sartori

Miércoles, 26 de junio de 2019

Tras escuchar los alegatos de las acusaciones –privada y pública- y de la defensa oficial, el TOP de Mercedes dispuso un cuarto intermedio hasta el 10 de julio a las 8. Se espera para esa fecha los alegatos de los defensores particulares de Genes, y de los acusados Alegre, Zygalzki y Rosales en la causa en la que lleva el juicio por la muerte del yerbatero y ganadero Sartori.







Casi 11 horas demandó al Tribunal Oral Penal de Mercedes la audiencia del viernes 21 de junio en la que escucharon los alegatos de las acusaciones –privada y pública- y de la defensa oficial en la causa en la que lleva el juicio por la muerte del yerbatero y ganadero Sartori.



Con el periodo probatorio clausurado el martes pasado 18, la audiencia inició con los alegatos de la parte Querellante cuya representación la ejerció el doctor Escalante en nombre de los Pedro Félix Sartori y Carina Cecilia Sartori.



En su exposición el mismo aseveró que “A Sartori lo amenazan y lo golpean. Este se defendió con un cuchillo barriguero ante el ataque piraña hiriendo a uno de ellos en la cabeza y a otro en el estómago. En el forcejeo a Rosales se le escapa un tiro y mata a Mieres. Entonces lo golpearon de forma salvaje, con saña, dando un golpe certero en la cabeza con una llave stilson”.



Luego expresó “fueron a robar pero la resistencia culminó en una masacre”. La querella concluyó que se encontraba probada la responsabilidad penal y la autoría de los acusados. Solicitó prisión perpetua para los acusados Félix Amadeo Rosales, Alfredo José Alegre y Aníbal Ramón Zygalzki por los delitos acusados.



Para el imputado Genes, a quien describió como el que “organizaba y coordinaba el plan delictivo”, solicitó la pena de 20 años de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo. Y para el confeso Ibarra solicitó 8 años de prisión por considerarlo partícipe secundario del delito de homicidio en ocasión de robo.



En segundo término, en un alegato que duró aproximadamente 6 horas la Fiscalía, a cargo de los doctores Alegre y Casarrubia emitieron sus conclusiones finales con la ayuda de proyección de imágenes ilustrativas que -afirmaron- permitían acreditar la responsabilidad penal de los acusados y el grado de participación de cada uno de ellos.



Según la Fiscalía el fin delictivo era “apoderarse de una importante suma de dinero… querían que Sartori los lleve donde tenía el dinero”. Por eso indicaron que aproximadamente a las 16 horas del domingo 6 de diciembre de 2015 Ibarra y Genes se quedan sobre la ruta nac. 123, el primero de éstos más alejado y Genes a escasa distancia del portón de acceso del potrero “El Quebracho”.



Ingresaron en un Honda Civic Rosales, Alegre, Zygalzki, Mieres y dos personas más aun no identificadas con armas de fuego amedrentando y maniatando con alambre de fardo a los Cabral (padre e hijo) que se encontraban trabajando con Sartori, cuando intentan lo propio con éste se resistió extrayendo un cuchillo con el cual corta a Mieres y, en el forcejeo, Rosales efectuó un disparo que impactó en la cabeza de Mieres.



Ante ello, “todos arremeten contra Sartori golpeándolo salvajemente provocándole fractura de cráneo y costillas, de la 6ta. a la 8va. del lado izquierdo, a quien luego lo atan y lo amordazan” ultimándolo con crueldad haciéndolo padecer un “sufrimiento innecesario”.



La acusación pública sostuvo la acusación de apertura y pidió para Rosales la pena de prisión perpetua en carácter de los delitos de “Homicidio en ocasión de Robo, Homicidio Doblemente Calificado por Ensañamiento y Criminis Causa y Portación Ilegítima de Arma de Fuego Agravada por Registrar Antecedentes Penales por Delito Doloso contra las Personas”, todo en concurso real.



A los acusados Alegre y Zygalzki los encontró coautores de los delitos de “Homicidio en ocasión de Robo y Homicidio Doblemente Calificado por Ensañamiento y Criminis Causa”, en concurso real, y solicitó -para ambos- prisión perpetua.



Para el acusado Genes solicitó la pena de 20 años de Prisión por el delito de “Homicidio en ocasión de Robo” en carácter de coautor. Finalmente, respecto del acusado Ibarra, modificó el grado de participación atribuida al inicio y lo consideró partícipe secundario del delito de “Homicidio en ocasión de Robo”, solicitando la pena de 8 años de Prisión.



Se pidió en todos los casos la imposición de accesorias legales y costas, y el decomiso de todos los elementos secuestrados, así como la remisión de todos los soportes magnéticos al Juzgado de Instrucción y Correccional de Mercedes para que continúe la investigación respecto de las personas aún no identificadas.



Alegato de la Defensora Oficial



La audiencia concluyó cerca de las 20:30 con el alegato de la Defensora Oficial, doctora Colombi, quien solicitó alegar antes de julio por la jubilación acordada a partir del primero de ese mes.



En ejercicio de la defensa de Ibarra, sostuvo que ese ministerio reconocía los hechos pero discrepaba con la calificación legal atribuida por ambas acusaciones a su defendido, asegurando que el rol que le cupo al mismo fue de “chofer y campana, afuera del lugar del delito que acordaron cometer (robo)” y que por ello debía ser condenado como participe secundario por el delito de “Robo en Despoblado y en Banda”.



Expresó con vehemencia que “la previsibilidad no basta para ampliar la culpabilidad”, y fundar el cambio de calificación. En definitiva, solicitó se lo condenara por la calificación propuesta imponiéndose la pena mínima de 2 años y 6 meses de prisión, Y en caso de no prosperar al cambio propuesto por la misma- solicitó la pena mínima del delito por el que fue sostenida la acusación de 5 años de prisión. Finalmente solicitó -en uno u otro supuesto- la aplicación del precedente “Veira” para la reducción de la escala punitiva.



El TOP de Mercedes dispuso un cuarto intermedio hasta el 10 de julio a las 8 horas. Se espera para esa fecha los alegatos de los defensores particulares de Genes, y de los acusados Alegre, Zygalzki y Rosales. Finalizado los mismos se dará a conocer el veredicto.