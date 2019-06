Ahora a Brasil le preocupa el estado del campo de juego en Porto Alegre

Martes, 25 de junio de 2019

Después de las críticas de Messi y Scaloni por las malas condiciones del piso, Tite visitó el estadio para revisar la situación actual del césped.





Pese a la victoria, tras el partido frente a Qatar, Lionel Scaloni volvió a hacer hincapié en el estado de las canchas en la Copa América y puntualizó por las condiciones del campo de juego en el Arena do Gremio. Felix Sánchez, DT de Qatar, señaló el mismo problema en la conferencia de prensa después del encuentro. Y, como si fuera poco, minutos más tarde, Lionel Messi también se manifestó sobre este inconveniente: “La pelota rebota mucho. Todas las canchas en las que jugábamos estaban malas. Es difícil".



Atento a esta situación y a otras críticas que recibió el Arena do Gremio, en cuanto llegó a Porto Alegre, Tite se dirigió directamente al estadio para comprobar él mismo las condiciones del campo de juego. Claro: Brasil debe enfrentar en esa misma cancha a Paraguay, por los cuartos de final del certamen.





Quien se refirió al tema fue Philippe Coutinho, quien aseguró que todavía el plantel no visitó la cancha, pero reconoció que escuchó las críticas: "Aún no entrenamos ahí, pero escuché los comentarios de algunos jugadores y claro que el campo es fundamental para dar un gran espectáculo. Creo que hay tres días para recuperar el césped para llegar en buenas condiciones”.



Tras las críticas, la administradora del estadio del Gremio publicó un comunicado en el que aseguró que los problemas del campo eran por las malas condiciones meteorológicas y la cantidad de partidos y entrenamientos que se disputaron en el último tiempo.