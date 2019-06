El Hospital Pediátrico puso en funcionamiento un moderno equipamiento donado por la comunidad japonesa Martes, 25 de junio de 2019 Esta mañana se realizó la entrega de equipamientos donado por Japón al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, en el marco de asistencia financiera no responsable para proyectos comunitarios del gobierno japonés.

De esta manera, un mayor número de pacientes podrán recibir atención médica de alta complejidad en su zona de residencia en forma gratuita y segura, para fortalecer y salvaguardar la salud de los niños, niñas y adolescentes que habitan en Corrientes y provincias vecinas.



En horas del mediodía en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II se realizó la entrega de equipamientos donado por Japón. Esta gestión corresponde a la Asociación Cooperadora de dicha institución, lo cual significo una inversión de 65mil dólares por parte del pueblo oriental.



La entrega de equipos se dio en el marco de asistencia financiera no responsable para proyectos comunitarios del gobierno de Japón. Esta donación se realizó en virtud del contrato de donación realizado el 6 de febrero de este año, bajo el Programa de “Asistencia a Proyectos Comunitarios” del gobierno de Japón a la Argentina.



En este contexto, se entregaron 9 monitores multiparamétricos para el Servicio de Terapia, y uno para emergencias, al igual que una máquina de rayos láser para brindar un servicio de radiología rodante para esta misma área que será utilizado para tratar a pacientes críticos .



Al tomar la palabra, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, reconoció “este gesto de alta calidad humana que tuvo el pueblo de Japón a través de la Embajada, respecto de estas donaciones tan importantes para nuestro Hospital”. Asimismo recordó que tiempo atrás “tuvimos una donación sumamente importante para el Geriátrico y hoy comentaba con el Ministro que ese mamógrafo que está funcionando formaba parte de nuestra red de mamógrafos para la detección precoz de cáncer de mamas, que es un Programa que estamos por lanzar dentro de muy poco”.



Expresó que “también quiero reconocer y agradecer la labor de la Asociación Cooperadora: incansables, trabajadores y gestionadores de estas cosas”. Reiteró que además “estamos trabajando en el Plan Maestro, porque este Hospital quedó muy chico”.



Adelantó que las próximos trabajos consistirían en “una nueva ala de internación, sector de odontología, el Hospital de Día que es una deuda, y una serie de obras que esta institución necesita y que ya están planificadas en el Ministerio de Obras Públicas; más allá del trabajo de mantenimiento que como bien decía alguien hace más de 20 años que está inaugurado y por primera vez se va a encarar un trabajo general de mantenimiento de esta institución. Todo en el marco de un Plan Maestro para modernizar el Hospital, que incluye la instalación de un nuevo resonador”.



Sobre los equipamientos que recibió la institución, la presidente de la Cooperadora del Hospital Pediátrico, Nelly Rosa Buscaglia de Bode, brindó unas palabras breves de agradecimiento a la Asociación Japonesa de Corrientes, como a los miembros de la cooperadora “que trabajaron en conseguir este equipamiento, y al pueblo de Japón brindar su colaboración y amistad”.



Por su parte, la presidente de la Asociación Japonesa de Corrientes, Lucas Shindoy, manifestó que: “sentimos un profundo orgullo, tras celebrar 120 años de haber firmado un acuerdo con amistad con Argentina, país que recibió con los brazos abiertos a parte de nuestro pueblo”, y agregó que “esta es una forma de agradecer a los correntinos por habernos recibido con respeto, queremos que nuestros niños correntinos puedan aprovechar de estos elementos”.



La directora del Hospital Pediátrico, Estela Machado, consideró que “desde que nació hace 21 años contó con el apoyo y colaboración de profesionales de la salud”, y además indicó que este “tuvo en sus orígenes el equipamiento requerido en ese momento pero actualmente por los diferentes avances científicos se requiere tecnología más avanzada”.



“Contar con equipo de trabajo que apoyan al sostenimiento de las necesidades del único hospital pediátrico de la provincia nos llena de satisfacción por el esfuerzo compartido y por avanzar en las mejoras necesarias”, resaltó.



De la misma manera, la doctora agradeció especialmente a la Colectividad Japonesa, en particular presidente de la Asociación Japonesa de Corrientes, Lucas Shindoy, y a las instituciones que nuclean para ayudar a los niños que recurren al hospital reciban la atención adecuada.



Además, el ministro consejero de la Embajada de Japón, Satoshi Hishiyama, expresó su “satisfacción por el objetivo cumplido y el más grande orgullo por ver cristalizada estas nobles acciones”.



“Nuestra Asociación ofició de intermediaria, pero vale destacar el esfuerzo de todos los que trabajaron en este proyecto, tanto de nuestra colectividad, como autoridades del ministerio de Salud de la provincia y la Asociación Cooperadora del Hospital”, manifestó… para cerrar señalando que el “año pasado celebramos 120 años de amistad con la Argentina y estas acciones no hacen más que fortalecer los lazos de amistad con este país y las provincias”.



Como corolario del acto, se descubrió una placa recordatoria en el hall del Hospital, que simboliza los lazos de amistad y cooperación argentino– japonesa.







Presencias



Participaron de la entrega de equipamiento el ministro de Salud, Ricardo Cardozo; el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano; el viceintendente, Emilio Lanari; autoridades provinciales y municipales, la directora del Hospital Pediátrico, Estela Machado; el ministro consejero de la Embajada de Japón, Satoshi Hishiyama; el presidente de la Asociación Japonesa de Corrientes, Lucas Shindoy; el segundo Secretario, Atsushi Tabata; la asesora de Cooperación Internacional, Utada Cristina; el presidente de la Cooperadora, Nelly Rosa Buscaglia de Bode, y demás integrantes de la Asociación Cooperadora.