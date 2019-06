Con gran éxito llega a su fin el Torneo Nacional de Mayores de Boxeo

Martes, 25 de junio de 2019

El Torneo Nacional de Mayores de Boxeo que es apoyado por la provincia por medio de la Secretaría de Deportes, finalizará el martes 25 de junio en las instalaciones del Albergue Deportivo ubicado en el barrio Ferré de esta capital.



Las finales se realizarán desde las 19 y contará con la presencia de autoridades gubernamentales, municipales como también exponentes de este deporte.



Desde el viernes pasado se vienen realizando en el Albergue Deportivo de la Secretaría de Deportes a cargo de Jorge Terrile, el Torneo Nacional de Mayores de Boxeo y que culminarán el 25 de junio. Las veladas boxísticas contaron con la participación de 75 deportistas de todas las 24 provincias de nuestro país, que se enfrentaron durante 4 noches y que finalizará con 10 combates finales en las categorías: 49kg, 52kg, 56kg, 60 kg, 64 kg, 69kg, 75kg, 81kg, 91kg y más 91kg. Los vencedores se consagrarán “Campeones Argentinos”.



En la oportunidad, al tomar contacto con la prensa, uno de los organizadores de este evento, el presidente de la Federación Argentina de Boxeo, Luis Romio realizó un balance de los primeros días del torneo de mayores que tiene lugar en la Provincia, diciendo “hace 20 años que no se tenía un torneo tan federal como este, contando con la participación de todas las provincias del país con un gran triunfo deportivo y político de cada federación”.



Asimismo, el referente destacó que “apuntamos a las federaciones nuevas y es un placer participar de estas competencias que darán lugar a que los campeones del torneo puedan pertenecer al equipo nacional” y ratificó el apoyo a las competencias en diversos ámbitos.



Haciendo referencia a la importancia del deporte, Romio dijo “es una de las patas que deben estar presente” ya que “el deporte es un derecho de elegir y nosotros tenemos la obligación de dar y fortalecer la amistad y la formación del mismo”, expresó.



De cara al cierre del torneo en cuestión, se efectuará el pesaje por pareja contando con la transmisión en vivo por medio de canales nacionales donde se conocerá además la premiación previa obtenida por la pelea del cinturón.



Finalmente, indicó “siempre debería haber una conjunción entre el deporte y la política para concretar las acciones, porque si no hay complementos es imposible de avanzar”.



También en la noche del lunes estuvo presente Marcelo Domínguez uno de los baluartes de este deporte en los años 90, campeón del mundo en la categoría Crucero entre 1995 a 1998 con 5 defensas del título exitosas, realizó una invitación a la sociedad correntina cuando expresó que “mañana martes serán las finales de este torneo con la entrada libre y gratuita”.



Además, al opinar sobre la evaluación de las noches boxísticas el ex campeón mundial expresó que “la organización de este evento estuvieron bien los resultados y lo contrario a lo que está pasando en otros lugares, los fallos son buenos” finalizó.



Cabe recalcar que las entradas al evento son: “Libres y Gratuitas”. En el marco del evento, se destaca la presencia autoridades de la Federación Correntina de Boxeo, Federación Argentina de Boxeo, Selección Argentina y de Brian Arregui, campeón en los juegos Olímpicos de la Juventud.