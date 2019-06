Recomiendan a las pymes prepararse para exportar Martes, 25 de junio de 2019 Mientras que Argentina se consolida como el tercer país exportador de alimentos a nivel mundial, una comitiva provincial encabezada por el gobernador Valdés realiza desde hace más de 10 días una extensa gira por ese país. Expertos en comercio exterior aconsejan “estudiar el mercado y los requisitos”, para no dejar escapar las ventas.





Ayer se marcó un nuevo hito en materia de exportaciones: Argentina comenzó a exportar carne de calidad a China. La Secretaría de Agroindustria informó que se concretó el primer envío de carne vacuna enfriada a China, tras la firma de los recientes protocolos sanitarios con el gigante asiático, que permitieron la exportación de este tipo de cortes, con y sin hueso.



La novedad acrecentó las expectativas de Corrientes, que tiene desde el 11 de junio pasado a una comitiva oficial –encabezada por el gobernador Gustavo Valdés– en una misión comercial por varias de las provincias de ese país con miras a abrir nuevas puertas a la exportación de la producción local.



Aunque las últimas escalas del viaje se centraron en el plano industrial, con visitas a megaplantas procesadoras de madera, y lo próximo será una recorrida por el gigante tecnológico Huawei en Pekín, la oportunidad de atraer inversiones y abrir mercado para la carne y otros productos del agro correntino estuvieron presentes durante toda la misión. Y la apertura de las relaciones bilaterales trae aparejada una promesa que requiere, también, prepararse para el desafío.



Para José Luis Lopetegui, secretario de Comercio Exterior de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la preparación “es fundamental para tener éxito, y para no tener experiencias que fracasen en el primer intento, porque uno no puede salir a exportar de un día para el otro. Por eso, capacitarse es esencial, y adaptar las empresas y los productos al requerimiento del país de destino”, recordó.

Dedicado desde la entidad a impulsar cursos orientados a la exportación, recomendó además “iniciar el camino de la exportación con destino a Latinoamérica, antes de saltar a mercados tan grandes y con una demanda de tanto volumen como el de China, para aprovechar luego la oportunidad estando mejor preparados”.







Así, consideró clave “preparar a los exportadores, para que luego se mantengan varios años exportando”, así como “conocer en profundidad el mercado y los requisitos para cada producto”.



Aunque pudiera parecer una recomendación obvia, Lopetegui enfatizó la importancia de contar con “material de folletería y una buena página web, dinámica, completa, traducida al inglés. Que además tengan respuesta inmediata cuando se les consulten. Y personal que pueda hablar en inglés, porque no alcanza con un traductor online”, recordó.

“Un proceso de exportación puede llevar cerca de un año, por eso es importante prepararse y comenzar a funcionar con ese objetivo, conocer todos los protocolos y requisitos, así como el precio FOB en puerto argentino. Aun cuando no exista todavía el comprador, quien desea orientarse hacia esa oportunidad debe comenzar cambiando su mentalidad y orientar sus procesos hacia ese norte”, sostuvo.



A la hora de valorar la oportunidad, Lopetegui consideró que “hay mercado para todos, mayoristas y minoristas. Y trabajar sobre un plan de negocios con perfil exportador es muy favorable, para no dejar escapar la oportunidad”, remarcó al final.



Un salto para la carne

La Secretaría de Agroindustria informó ayer que se concretó el primer envío de carne vacuna enfriada a China, tras la firma de los recientes protocolos sanitarios con el gigante asiático, que permitieron la exportación de este tipo de cortes, con y sin hueso.



Se trató de una exportación de la empresa Swift desde Santa Fe, con un embarque de ojo de bife enfriado y envasado al vacío con destino a Shanghái. Se trata de una consecuencia de acuerdos firmados en 2018 con autoridades chinas, que se concretaron con protocolos sanitarios partir del mes de junio de este año.



China representa hoy el principal destino de las exportaciones de carne vacuna argentina. Según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra), entre enero y abril pasados, de cada diez kilos de carne exportados, siete fueron para China. En valor, de cada diez dólares, USD 5,7 vinieron de China.



Antes de estos acuerdos de Agroindustria y el Senasa con la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China (ASIQ), las únicas exportaciones autorizadas eran las de cortes congelados, sin hueso.