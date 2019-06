La palabra de Laurita sobre los rumores de embarazo

Lunes, 24 de junio de 2019

Tomás Dente aseguró que la bailarina y el actor están en la dulce espera. La reacción de Laura.





Laurita Fernández y Nicolás Cabré siguen disfrutando, y combinando, de su amor y el trabajo. La feliz pareja protagoniza la obra Departamento de Soltero en el Lola Membrives, pieza que está producida por Gustavo Yankelevich y dirigida por Daniel Veronese,





En las últimas horas, y tras una información que dio Tomás Dente en Nosotros a la Mañana, el programa que conduce el Pollo Álvarez por la pantalla de El Trece, comenzó a circular la versión de que la bailarina y el actor estarían esperando su primer hijo juntos (el galán ya es padre de Rufina, la hija que tuvo junto a la China Suárez).



Todo comenzó como un enigmático, hasta que el panelista dio los nombres de Laurita y Nico como los protagonistas de la buena nueva, asegurando que el embarazo es muy incipiente y que aún no cuenta con los tres meses de rigor que todos esperan para hacer el anuncio de manera oficial.





En ese sentido, el Pollo le escribió por privado a la bailarina, quien negó la versión: "No Pollito, no", aseguró dando por tierra el rumor, a pesar que en el programa de El Trece especularon con que estaría esperando que le gestación avance un poco más. Además se sabe que a Cabré no le gusta compartir nada de su vida privada con los medios de comunicación.





La trama de Departamento de Soltero se centra en Beto Fernández (Nicolás Cabré), un modesto pero también ambicioso empleado de una compañía de seguros, le facilita ocasionalmente su pequeño departamento a sus superiores para citas amorosas, con la esperanza de que sus jefes le mejoren su posición en el trabajo. Pero en el camino se cruzará con la señorita López (Laurita Fernández), la recepcionista de la empresa, quien es amante del gerente de la compañía (Martín Seefeld) y se ve sometida a una relación imposible. Beto pondrá en riesgo su empleo para rescatarla, primero, y luego intentará conquistarla con nobleza y verdadero amor.