Mirtha Legrand cambiará su programa por cuestiones de salud

Lunes, 24 de junio de 2019

La diva y su producción llegaron a un acuerdo para modificar sus legendarios almuerzos.



Semanas atrás, los medios y la farándula se mantuvieron en vilo a raíz de la internación de urgencia que atravesó Mirtha Legrand como consecuencia de una brida intestinal que la obligó a cancelar una emisión de sus legendarios almuerzos y tener que pasar por el quirófano.





La diva hizo reposo y su hija, Marcela Tinayre, se encargó de reemplazarla, pero fiel a su estilo, volvió lo antes posible a la conducción de sus programas de El Trece, aunque por recomendaciones médicas no pudo ir a la entrega de los Martín Fierro 2019 por primera vez en más de veinte años de asistencia perfecta.



Sin embargo, en una persona de la edad de La Chiqui es normal que el trajín de tantas horas televisivas comience a hacer efecto, y es por esto que junto con la producción de sus ciclos, a cargo de su nieto, Nacho Viale, llegaron a un acuerdo para modificar sus almuerzos del domingo con el objetivo de preservar su salud.







Mientras que La noche de Mirtha continuará saliendo al aire como lo viene haciendo hasta el momento –sábados de 20 a 22 hs.- Almorzando con Mirtha Legrand sufrirá un cambio de horario. El programa dominical de la diva dejará de durar tres horas y pasará a ser de dos horas y media, finalizando así a las 15:30 hs.



Mirtha le explicó esto a los televidentes mientras dialogaba con sus invitados. “Les quiero contar que desde el domingo que viene el programa va a terminar a las 15:30 hs. en vez de a las 16, porque yo vengo de los sábados, termino muy cansada y se me hace un poco pesado, necesito descansar un poco”, comentó.



“Me acuesto tarde, ayer apagué la luz a las cinco de la mañana. Pero bueno, nadie me obliga a hacerlo, lo hago porque me gusta y porque nací para esto”, dijo la conductora entre risas.



Además, Legrand comentó que sintió mucha angustia por no poder haber hecho su programa el domingo anterior debido al histórico apagón masivo que sufrieron Argentina, Uruguay y partes de Paraguay y Brasil. “Les pido disculpas, pero era imposible. Yo no podía salir de mi casa”, indicó.