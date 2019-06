Scaloni: “Los jugadores se sacaron el miedo”

Lunes, 24 de junio de 2019

El entrenador de la Selección destacó el compromiso de los jugadores, criticó el estado del campo de juego y le pidió al periodismo que sea medido en la crítica.





El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, valoró el triunfo ante Qatar y la clasificación del equipo. Destacó el “compromiso de todos los jugadores” y volvió a pedirle a la prensa que sea medida en la crítica.



El análisis del triunfo ante Qatar: “Con Colombia, en el segundo tiempo, jugamos muy bien. Hoy, en el segundo tiempo, el equipo jugó bien y se sacó el miedo. Recalcó lo de la cancha… No se puede jugar en esta cancha. Aún así intentamos jugar, presionar arriba, y el segundo tiempo fue muy bueno. Contra otro tipo de rivales tendremos que ajustar algunas cosas”, respondió el DT al ser consultado si este fue el mejor partido del equipo





El futuro en la Copa América: “Estamos satisfechos porque el equipo, por momentos, jugó bien. Ahora se viene Venezuela, un equipo interesante que tiene las cosas claras. Es un rival difícil”



El mediocampo: “Contra Colombia, en el segundo tiempo, estuvieron los mismos jugadores que estuvieron hoy. Lo mismo contra Paraguay. La diferencia fue que jugamos con un jugador ofensivo más. Cuando todos están comprometidos, te diría que se pueden jugar de muchas maneras”.



El momento anímico de los jugadores: “Nunca pienso en mí, siempre pienso en la Selección. Me gustaría que el mensaje sea diferente, que hagamos el balance cuando termine la Copa. Todo el ambiente que rodea a la Selección lo debería hacer. A veces, estos chicos, salen a jugar un partido de fútbol y parece que salen a jugar una guerra. Con la presión que salen a veces es complicado jugar. El mensaje debería ser que mientras se juega la Copa todos tiramos para el mismo lado”.



La charla previa al partido: “Insistimos en que haya compromiso. Cuando jugás con tres delanteros, no es posible que uno se distraiga. Les pedimos que salgan a jugar el partido como si fuera un entrenamiento… El tema pasa cuando te jugás la clasificación en un partido, seguramente a ellos les afecte, están pensando en el riesgo de no clasificar. Trabamos mucho en eso. Creo que en el segundo tiempo lo logramos”.



La amarilla: “Era evidente que tenía que echar al jugador qatarí. Cuando se dio cuenta que tenía amarilla, se arrepintió. Pateé una botella y me amonestó. No lo tengo que hacer más, ya (Pablo) Aimar me dijo que no lo hiciera más, ja”.