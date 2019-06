La Provincia ya aplicó más de 100.000 vacunas antigripales

Lunes, 24 de junio de 2019

En la capital, además de hospitales y centros de salud, las dosis se aplican los martes y miércoles en la plaza Vera; los jueves y viernes, en la Cabral de 9 a 12 y de 17 a 20 y los sábados, nuevamente en la Vera, por la mañana. La vacuna es gratuita y está disponible para los integrantes del grupo de riesgo.







A casi dos meses del inicio de la Campaña de Invierno, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección de Inmunizaciones, ya lleva aplicadas más de 100.000 dosis de la vacuna antigripal a los integrantes del grupo de riesgo.



La vacuna contra la gripe forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita, obligatoria y debe aplicarse todos los años a las personas que tienen más riesgo de sufrir complicaciones. Este grupo está formado por los niños de entre 6 y 24 meses de edad inclusive; las embarazadas en cualquier trimestre de gestación; las puérperas dentro de los 10 días posteriores al parto si no la recibieron durante el embarazo; los mayores de 65 años y el personal de salud.



También deben recibir la vacuna en forma gratuita pero con una orden médica las personas de entre 2 y 64 años con enfermedades cardíacas, respiratorias o renales, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otras. Los niños de 6 a 24 meses deben recibir 2 dosis separadas por al menos 4 semanas.



"Venimos trabajando muy bien con la campaña. Ya son más de 100.000 las personas que fueron vacunas en toda la provincia", dijo la directora de Inmunizaciones, Angelina Bobadilla.



Explicó que en el caso de la capital, "las dosis se aplican los martes y miércoles en la plaza Vera; y los jueves y viernes, en la Cabral de 9 a 12 y de 17 a 20; y los sábados, nuevamente en la Vera, por la mañana".



Las dosis también se encuentran disponibles en todos los hospitales y centros de salud de la Provincia con vacunatorio.



PEDIDO A LOS PADRES



Bobadilla instó a que los "padres lleven a vacunar a los niños de seis a 24 meses y también las embarazadas deben ser vacunadas".



Desde 2011 la Argentina ha sostenido anualmente la estrategia de vacunación contra la gripe para la población objetivo mediante la vacuna trivalente, que cubre las cepas de influenza A H3N2, H1N1 e influenza B. La distribución planificada es oportuna de acuerdo a las características de la situación epidemiológica actual, teniendo en cuenta que aún no se registra circulación viral significativa.



GRIPE



La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria contagiosa. Por lo general, la mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, adultos mayores, embarazadas, puérperas hasta el egreso de la maternidad (si no fueron vacunadas durante el embarazo) y personas que presenten enfermedades crónicas, la infección puede conllevar graves complicaciones. Asimismo, el personal de salud puede contraer la enfermedad y contagiar a los pacientes a quienes presta cuidado.