Tobal confirmó su embarazo: "Nunca hay que bajar los brazos"

Viernes, 21 de junio de 2019

La actriz habló en El Espectador y aseguró que recién está "cayendo" ante la noticia más deseada de su vida.





Eugenia Tobal reveló este viernes en El Espectador (CNN Radio) que está esperando su primer hijo con su pareja Francisco García Ibar, con quien está desde principios de 2018.



La actriz, quien deseó muchísimo convertirse en madre, esperó hasta el día en el que se tenía que hacer el último chequeo para revelar la gran noticia. Fue entonces cuando confirmó su embarazo en el programa radial conducido por Ángel de Brito junto a Pía Shaw y Pilar Smith.



Tobal se sometió a un tratamiento y tuvo que esperar hasta los tres meses, que se cumplieron hoy, para contarlo. "Hoy fue el último estudio y el médico le dijo que lo podía contar", dijo el también conductor de LAM, que previamente había revelado la noticia en Twitter.





En diálogo con De Brito en El Espectador, Tobal, que está embarazada de tres meses, contó que está muy felices con su pareja Francisco García Ibar, dueño del refugio canino La manada, aunque aseguró que igual va a “sufrir hasta la última ecografía”.





“Había decidido empezar un tratamiento para ser madre sola”, confesó, antes de conocer a su novio, en tanto que resaltó: “Hoy hay muchas alternativas que permite la ciencia para que una mujer pueda ser madre”.



"Con el diario del lunes creo que las cosas suceden cuando tiene que suceder", agregó. Y expresó: “Los tiempos de uno no son los tiempos de la naturaleza. Cuando uno hace las cosas bien todo llega… y en este caso llega en un buen momento”. “Nunca hay que bajar los brazos” en el deseo de ser madre, indicó la actriz, quien contó que le “detectaron trombofilia” y tiene que hacer un tratamiento para cuidar su embarazo.



"Nada más emocionante y hermoso que confirmar que vamos a ser padres"



Consultada sobre cómo se sentía, dijo: “Hubo de todo estos días. Menos lo lindo, todo lo peor: náuseas, vómitos y otras cosas. Recién estoy cayendo". A su vez, contó que aún no pensaron en los posibles nombres para su futuro hijo o hija. "Está todo muy fresco. Uno se limita hasta no saber que está todo bien", sostuvo.



Al preguntarle cómo conoció a su pareja Francisco, un conocido adiestrador de perros con quien sale desde principios de 2018, aunque su noviazgo fue oficializado en agosto de ese año, Tobal relató que llevó a su perro Romeo al refugio de García Ibar porque necesitaba alguien que lo cuidara. Desde allí, se fueron “conociendo más” hasta que se “enamoraron”. “No fue de un día para el otro”, explicó.



"Cuidamos mucho nuestra privacidad, guardamos todo con prudencia. El contacto me lo había pasado el tenista Mariano Zabaleta", agregó.



“Y sin buscarla,conocerás a esa persona que también se haya cansado de los juegos y que su lealtad, su amor y su entrega esté a la altura de la tuya”, escribió Eugenia en ese momento para plasmar cómo el amor la había sorprendido. En la imagen que acompañó el post, se los puede ver al perro de la actriz y a Francisco, juntos.





Tras contar la esperada noticia en El Espectador, Eugenia tomó sus redes sociales y expresó su felicidad.



"Nada más emocionante y hermoso que confirmar que vamos a ser padres. Fueron meses de mucha ansiedad y temores también. Hoy a la distancia entiendo que sólo hay que comprender los tiempos de la vida. Que las cosas suceden, si tienen que suceder, cuando es el momento indicado, que desear con el corazón es imbatible y estar rodeado de amor es lo que sostiene y da fortaleza. Tengo al hombre más maravilloso del mundo que complemento mi vida y hoy juntos hacemos camino al andar @lamanada te amo amor", escribió junto a una foto con Francisco.



"Tenemos familias maravillosas que hoy se conforman en una, y muy potente... tenemos amigos de fierro...y hoy también tenemos la bendición más hermosa en camino!!!!! Son muchas emociones. Sólo decirles GRACIAS a todos por los mensajes hermosos de AMOR, BENDICIONES y BUENOS DESEOS! Gracias a #FlorNodar #ValeCerisola #joseDardano #DocHamer #amaliamonastero por estar codo a codo con nosotros!!!! G R A C I A S A T O D O S !!!!", concluyó.





La actriz, que perdió un embarazo durante su matrimonio con Nicolás Cabré, había expresado en más de una ocasión su deseo de ser madre. En 2015, en diálogo con Clarín, había dicho: "Tengo un gran deseo de ser madre. El deseo nace muy de las entrañas. Tengo necesidad de dejarle mi legado a alguien, mi experiencia. Que no se corte lo que aprendí y me dieron a mí".



En 2017, en entrevista con Muy Muscari, el ciclo de José María Muscari en el Canal de la Ciudad, Tobal explicó cómo ayuda a niños en situación de riesgo y afirmó que adoptar era una de las posibilidades que barajaba.



"El tema de la niñez a mí me conmueve muchísimo. El tema donde estoy abocándome, que es el abuso, los niños, el abandono, la desnutrición, las cosas tremendas que veo con los niños del hogar o de la fundación con la que trabajo que es por los chicos. Cuando profundizás en los temas decís, '¿cómo puede haber gente que haga ciertas cosas?', qué crueldad y después se les da el título de padre", consideró.