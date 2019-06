Qué teléfonos van a dejar de tener WhatsApp a partir del 1 de julio

Sábado, 22 de junio de 2019

El servicio de mensajería, propiedad de Facebook, anunció que dejará de brindar soporte en ciertos dispositivos.







Los teléfonos con el sistema operativo móvil Windows Phone, el software para dispositivos móviles que Microsoft había elegido para hacerle frente al avance de Android e iOS, no podrán contar próximamente con una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas entre los usuarios.



Si bien iba a dejar de funcionar en todas sus versiones a partir del próximo 31 de diciembre, WhatsApp comunicó recientemente en su página de soporte que no estará disponible desde el 1 de julio en la tienda digital Microsoft Store.





La relación entre Windows Phone y WhatsApp comenzó a resquebrajarse tras dejar de recibir soporte técnico y en línea por parte de sus desarrolladores en 2017.





A todo esto, la versión del mensajero para el sistema operativo de Microsoft no será la única que dejará de existir en ciertos celulares. Los dispositivos con Android Gingerbread 2.3.7 o anterior -lanzada en 2010- y en las versiones anteriores a iOS 7 -lanzada en 2013- tampoco podrán crear nuevas cuentas ni volver a verificar las ya existentes a partir del 1 de febrero de 2020.