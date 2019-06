Cuáles son las chances de Argentina para clasificar

El panorama del equipo de Scaloni es complicado. Ni siquiera venciendo a Qatar se asegura el pase a cuartos. Qué debería ocurrir para evitar la eliminación.





La Selección ya comenzó a trabajar en Porto Alegre pensando en el duelo decisivo del domingo (16 horas) ante Qatar. El partido se tornará de vital importancia para continuar en la Copa América, ya que ni siquiera ganándole al equipo asiático los dirigidos por Lionel Scaloni se asegurarán la clasificación a cuartos de final, ya que dependerán de otros resultados.



Si la Argentina (1) logra el triunfo ante Qatar (1) se clasificará como segunda del Grupo B si es que Paraguay (2) no le gana a Colombia (6), que jugará ya clasificado y con el primer lugar asegurado.





De esa manera, la Albiceleste quedaría con 4 puntos, arriba de Paraguay (3 o 2 puntos) y Qatar (1) y con este panorama la Selección jugará con el segundo del Grupo A, que sería Perú o Venezuela, salvo que el equipo del Tigre Gareca le gane a Brasil.



En caso de ganar y que también lo haga Paraguay, Argentina quedaría en el tercer lugar con 4 puntos, debajo de Colombia (6) y el elenco conducido por Eduardo Berizzo (5), pero debería esperar que esos 4 puntos le alcancen para estar entre los dos mejores terceros.



Si la Selección nacional gana y queda tercera, habrá que esperar a lo que pase en los otros grupos porque podría quedar afuera si Brasil iguala ante Perú y Venezuela vence a Bolivia por el Grupo A o, si en el Grupo C, el tercero llega a 4 puntos (o más) y tiene mejor diferencia de gol.



En caso de empatar, la Argentina quedaría automáticamente eliminada si Paraguay empata o le gana a Colombia en la última fecha y se clasificaría si la selección guaraní pierde por más de dos goles ante Colombia. En este caso, también deberá esperar que en el grupo de Uruguay y Chile, Japón y Ecuador no sumen más de dos puntos.