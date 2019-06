Detuvieron a “Tetita” por tiroteo en “Villa Basura”

Viernes, 21 de junio de 2019

Fue un ataque previo al asesinato de la menor de 14 años ocurrido hace una semana. Justamente, la presunta autora del homicidio fue la denunciante por esta primera balacera que quedó caratulada como “abuso de arma”.







El asen­ta­mien­to ca­pi­ta­li­no co­no­ci­do co­mo “Vi­lla Ba­su­ra” si­gue dan­do de qué ha­blar, lue­go del ase­si­na­to co­no­ci­do pú­bli­ca­men­te, de una me­nor de 14 años, a ra­íz de un dis­pa­ro en la ca­be­za. An­tes del ata­que fa­tal, ocu­rrió una ba­la­ce­ra en aquel sec­tor del ba­rrio Li­ber­tad, ca­so por el cual fue de­te­ni­do un ciu­da­da­no iden­ti­fi­ca­do co­mo C.E. Can­te­ros, quien es co­no­ci­do co­mo “Te­ti­ta”.

Va­le re­cor­dar que el ase­si­na­to de la mu­cha­cha, que se lla­ma­ba Al­da­na, ocu­rrió du­ran­te el vier­nes pa­sa­do de ma­dru­ga­da, por el cual fue de­te­ni­da una mu­jer lla­ma­da An­drea P., de 33 años.



Fuen­tes po­li­cia­les re­ve­la­ron que unos tres dí­as an­tes de que ocu­rrie­ra el he­cho trá­gi­co, se pro­du­jo un ti­ro­teo en “Vi­lla Ba­su­ra”, por el cual aho­ra se en­cuen­tra de­te­ni­do “Te­ti­ta”.



Pa­ra en­ten­der bien la cues­tión es ne­ce­sa­rio se­ña­lar que el es­po­so de An­drea P., un hom­bre de ape­lli­do Lu­go, ha­bría te­ni­do un en­tre­di­cho con “Te­ti­ta”, por una pre­sun­ta dis­cu­sión de trán­si­to, ya que se ge­ne­ró cuan­do apa­ren­te­men­te Lu­go car­ga­ba are­na. Si bien no se es­pe­ci­fi­có de­ma­sia­do, en me­dio de la dis­cu­sión en­tre Lu­go y “Te­ti­ta”, es­te ha­bría aga­rra­do un ar­ma de fue­go y efec­tua­do unas de­to­na­cio­nes que por suer­te a na­die le­sio­nó.

Lue­go de es­to el agre­sor se fue.

Co­mo apa­ren­te­men­te en­tre los pro­ta­go­nis­tas se co­no­cen, “Te­ti­ta” fue iden­ti­fi­ca­do con nom­bre y ape­lli­do en la de­nun­cia que se pre­sen­tó an­te la co­mi­sa­ría Ter­ce­ra, en­car­ga­da de la ju­ris­dic­ción en la que se en­cuen­tra “Vi­lla Ba­su­ra”. En la ex­po­si­ción, quien fi­gu­ra co­mo de­nun­cian­te es, jus­ta­men­te, An­drea P., se­ña­la­da co­mo la au­to­ra de la muer­te de la me­nor de 14 años.

Va­le des­ta­car que a es­te me­dio no se in­di­có que am­bos he­chos, la ba­la­ce­ra de “Te­ti­ta” y el ho­mi­ci­dio de Al­da­na, es­tén re­la­cio­na­dos.

Lo cier­to es que el sá­ba­do pa­sa­do, per­so­nal de la co­mi­sa­ría Ter­ce­ra alla­nó el do­mi­ci­lio de “Te­ti­ta” Can­te­ros, aun­que en ese mo­men­to no se en­con­tra­ba. Ex­tra­o­fi­cial­men­te se in­di­có que el mu­cha­cho de 29 años se en­cuen­tra do­mi­ci­lia­do en el ba­rrio Nue­vo.

Tras ello se li­bró un pe­di­do de cap­tu­ra que fi­nal­men­te se con­cre­tó ayer al­re­de­dor de las 11:30, cuan­do agen­tes de la di­vi­sión An­tia­rre­ba­to lo ubi­ca­ron cer­ca de la es­qui­na de Las He­ras y Pe­rú. Tras iden­ti­fi­car­lo se su­po que era re­que­ri­do por la Jus­ti­cia. En ese sen­ti­do, se in­di­có que por la ba­la­ce­ra en “Vi­lla Ba­su­ra” en la que fi­gu­ra co­mo pre­sun­to au­tor, se le ini­ció una cau­sa por su­pues­to “a­bu­so de ar­ma”.

Asi­mis­mo, en la ga­ce­ti­lla po­li­cial de la ofi­ci­na de pren­sa se in­di­có que ade­más de esa cau­sa, te­nía dos pe­di­dos de cap­tu­ra por otros ca­sos.



Có­mo si­gue el ca­so de ho­mi­ci­dio

Co­mo bien pu­bli­có épo­ca, en­tre las dis­tin­tas hi­pó­te­sis en tor­no al ase­si­na­to de la me­nor Al­da­na, la que ma­yor fuer­za co­bró fue que An­drea P. efec­tuó los dis­pa­ros cuan­do ha­bría vis­to a su con­cu­bi­no su­frir una gol­pi­za a ma­nos de va­rias per­so­nas. En el ti­ro­te­o, in­clu­so, ese hom­bre a quien ella sa­lió a de­fen­der fi­na­li­zó con un ro­ce de ba­la en el pe­cho.

Tras ello, la ma­dre de la me­nor ha­bló an­te una emi­so­ra ra­dial y di­jo que en re­a­li­dad ocu­rrió al re­vés: que la pro­ge­ni­to­ra fue ata­ca­da por un gru­po de per­so­nas, an­te lo cual su hi­ja Al­da­na in­ter­ce­dió, fue gol­pe­a­da y pos­te­rior­men­te cual An­drea P. la ma­tó de un ti­ro en la ca­be­za.

“Ti­ró a ma­tar”, di­jo la pro­ge­ni­to­ra de la ino­cen­te víc­ti­ma fa­tal.