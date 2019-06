Uruguay rescató un empate ante Japón

Viernes, 21 de junio de 2019

Los nipones estuvieron en ventaja con goles de Miyoshi, pero aparecieron Suárez y Giménez para el 2-2 de la Celeste, que quedó cerca de los cuartos. Los goles.





Con dos goles de Koji Miyoshi, Japón sorprendió a Uruguay, que pudo rescatar un empate 2-2 en el partido que abrió la segunda fecha del Grupo C de la Copa América y le impidió a la Celeste lograr su clasificación a cuartos de final.



Miyoshi fue un problema grande para la defensa liderada por Diego Godín y abrió la cuenta a los 25 minutos con una gran definición en partido jugado en el estadio Arena do Gremio, en Porto Alegre, ante casi 40.000 espectadores, la mayoría uruguayos.





Luis Suárez, de penal, igualó a los 32, gracias a la aparición del VAR que le mostró al árbitro Andrés Rojas una falta dentro del área contra Edinson Cavani.





Pero Miyoshi apareció nuevamente a los 59 minutos para aprovechar un grave error del arquero Fernando Muslera y poner a Japón adelante 2-1.





En el momento en que Uruguay buscaba desesperadamente el empate, apareció Josema Giménez de cabeza a los 66 minutos volvió a igualar para la Celeste, que en la última media hora fue un aluvión sobre el área japonesa en busca del tanto de la victoria y la clasificación, que no llegó.





De esta forma, Uruguay quedó como líder del Grupo C con cuatro puntos, seguido de Chile con 3, Japón con 1 y Ecuador sin unidades.



Chilenos y ecuatorianos completarán la segunda fecha este viernes en el Arena Fonte Nova, en Salvador, en partido en el que la Roja buscará un triunfo que le asegure el boleto a cuartos y Ecuador la recuperación tras la goleada 4-0 que sufrió en el debut contra Uruguay.



En la tercera fecha de la serie, el lunes, la Celeste jugará contra Chile el lunes en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro y Japón lo hará contra Ecuador en el Mineirao, en Belo Horizonte.