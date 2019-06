All Boys consiguió el quinto ascenso a la B Nacional Viernes, 21 de junio de 2019 El equipo de Floresta perdió 2-1 ante San Telmo, pero festejó por la ventaja conseguida de local. Se suma al ascenso de Atlanta, Barracas, Estudiantes y Riestra.

All Boys ascendió a la Primera B Nacional pese a perder hoy con San Telmo 2 a 1 en el partido final de la serie de la B Metropolitana, que se disputó en la Isla Maciel.



El equipo de Floresta que dirige la dupla conformada por Pablo Solchaga y Gustavo Bartelt hizo prevalecer la victoria 3-1 que consiguió en la primera final en el estadio “Malvinas Argentinas” y regresó a la segunda categoría del fútbol argentino.



El candombero se puso en ventaja con los goles de Ezequiel D’Angelo, a los 18 minutos del primer tiempo, y Lucas Farías, a poco de iniciarse el complemento.



Sin embargo, Cristian Sánchez, a los 14 de la etapa final, le dio el gol que el Albo necesitaba para poder tener la diferencia que le permitía esperanzarse con el ascenso, que finalmente consiguió.





All Boys se quedó con la quinta plaza que otorgaba la categoría para ascender a la B Nacional, ya que los otros equipos que pudieron acceder a la instancia superior fueron Barracas Central (campeón), Atlanta, Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Riestra.