Desvíos de colectivos y cortes de tránsito en Capital

Viernes, 21 de junio de 2019

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes informa que siguen los trabajos de bacheo por lo que algunas líneas de colectivos sufren modificaciones en su recorrido. Entrá a esta nota enterate de los detalles









DESVÍOS DE LAS LÍNEAS DE COLECTIVO:





Línea 103 C: Esperanza: de ida y vuelta por calle Abitbol, calle Revidatti, calle Lombardero hasta cabecera.

Línea 103 B y C: Circula con máxima precaución en zona del puente que se encuentra antes de llegar a Av. Maipú y Av. Larratea (Acc. B° Dr. Montaña).



Por bacheo en Santa Fe desde San Martín a Rivadavia:

Línea 102 B y C: Regreso: Santa Fe, San Martín, San Lorenzo, Av. 3 de Abril a recorrido.

Línea 103 A, B y C: Regreso: H. Yrigoyen, San Lorenzo, Av. 3 de Abril a recorrido

Línea 106 A, B y C: Regreso: Santa Fe, San Martín, San Lorenzo, Av. 3 de Abril a recorrido.

Línea 109: Regreso: Santa Fe, San Martín, San Lorenzo, Av. 3 de Abril, Av. Maipu a recorrido.



Por bacheo en Santa Fe y H. Yrigoyen:

Línea 102A: Regreso: 9 de Julio, San Lorenzo, H. Yrigoyen a recorrido.



Por bacheo en Carlos Pellegrini y España:

Línea 103 A, B y C: Ida: España, San Martín, Catamarca a recorrido.