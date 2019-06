“La Bandera es un símbolo que nos identifica y une como argentinos”

Viernes, 21 de junio de 2019

Junto al vicegobernador, el intendente encabezó los actos en el Mástil de la Ciudad y la plazoleta Belgrano, en un nuevo aniversario del fallecimiento del creador de la enseña nacional. “Belgrano fue un prócer que dio su vida y sus ideales por la Patria que estaba naciendo”, ponderó.





El intendente Eduardo Tassano, junto al vicegobernador Gustavo Canteros, encabezó este jueves los actos por el Día de la Bandera Nacional, en homenaje al 199º aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, ocasión en la que hizo hincapié en “los valores que nos transmitió el General, quien dedicó su vida por la Patria que estaba naciendo”.

En la oportunidad, además de Tassano y Canteros, participaron el viceintendente Emilio Lanari -quien junto al concejal Fabián Nieves formaron parte de la comitiva en el izamiento de la Bandera Nacional, en el Mástil de la Ciudad-, ministros del Ejecutivo provincial, secretarios y subsecretarios municipales, funcionarios provinciales, legisladores provinciales y concejales capitalinos.

“Belgrano fue un prócer que realmente, sin ninguna duda, dio su vida y sus ideales por la Patria que estaba naciendo, y quizás ese es el verdadero e importante concepto ‘Patria’, porque en ese entonces no había Argentina, no había un país, sino que había que consolidar la Revolución de Mayo, en un momento en el que unos estaban de acuerdo y otros no, porque querían seguir bajo el sistema anterior”, recordó Tassano en el marco de los actos realizados en la ciudad. “Y Belgrano dejó todo; dejó su vida y además, creó la Bandera, que es el símbolo que nos identifica y nos une como argentinos, aún en los momentos más difíciles”, recalcó inmediatamente.

“Él tuvo una vida muy dedicada a la Patria. Habiendo nacido rico, murió pobre, dedicando sus últimos años, incluso estando enfermo, a la Revolución”, reiteró el intendente, quien no escatimó en elogios a la figura y el legado de Belgrano, quien el 27 de febrero de 1812 creó la Bandera Nacional Argentina, enarbolada por primera vez en la ciudad santafesina de Rosario.

“Belgrano nos dejó muchos valores y dignidad. Después de la Batalla de Salta es como se le da una amnistía al Ejército de Pio Tristán, que incluso después fue traicionado, pero siempre mantuvo una actitud muy alta y digna que no era común en esa época, lo cual lo pinta de cuerpo y alma en cuanto a sus valores”, sostuvo Tassano, quien durante el acto realizó una reseña histórica de parte de la vida del prócer argentino.



“ES UN DÍA QUE NOS OBLIGA A LA REFLEXIÓN”

“Este es un día especial que nos obliga a la reflexión en esta identidad que está simbolizada, en esto que estamos celebrando hoy, que es el Día de la Bandera, y tiene que ver con un aniversario más de la muerte del General Belgrano, un día especial, de reflexión, que nos invita a poner en práctica los valores de nuestra Patria”, sostuvo por su parte el vicegobernador.

Seguidamente, ejemplificó algunos de los valores de Manuel Belgrano que considera necesario transmitir, “como la honestidad, fundamentalmente, representada en un hombre de bien, que dio todo por la Patria”.

En ese contexto, el vicegobernador hizo hincapié en la importancia que conlleva el hecho de que se continúe con el trabajo conjunto entre ambas gestiones gubernamentales: “Este presente demuestra el trabajo mancomunado entre la Provincia y el Municipio de la Capital”, subrayó. “Lógicamente es un equipo trabajo encabezado por el gobernador (Gustavo Valdés) que muestra a las claras que estamos andando hacia una provincia en desarrollo”, valoró al respecto.



LOS ACTOS

Las autoridades se concentraron por la avenida 3 de Abril, frente al Exregimiento de Infantería Nº 9, donde fueron recibidos por el comandante de Gendarmería Nacional, Germán Balmaceda, tras lo cual el vicegobernador y el intendente saludaron a la Formación 20 de Junio.

Seguidamente, Canteros, Tassano, el viceintendente Emilio Lanari y el concejal Fabián Nieves izaron la Bandera Nacional acompañados por los acordes de la Canción a la Bandera (Aurora), entonada por el tenor Emilio Aguilera. Luego se produjo el retiro de tropas y de las Banderas de Ceremonias.

Ulteriormente, las autoridades se trasladaron a la plazoleta Manuel Belgrano, donde se llevó a cabo la entrega de ofrendas florales, ante el monumento del General. Allí, se izaron la Bandera Nacional, la de Corrientes, junto con el Instituto Belgraniano.

Tras un minuto de silencio, hubo palabras del secretario del Instituto Belgraniano, Carlos Arce, quien destacó que “Belgrano nos brindó un legado muy importante como ejemplo de vida”, tras lo cual consideró que la Bandera Nacional “es un testimonio símbolo de la concordancia y la unidad”, entre otros conceptos.

En ese contexto, Arce agradeció públicamente “al intendente Tassano, el viceintendente Lanari y todo su equipo de trabajo, por la forma en que se mantiene el paseo General Belgrano, en pos de tener un lugar digno y así, poder seguir enseñando la obra del General a las futuras generaciones”.

Finalmente, Tassano acompañó Canteros al acto llevado adelante por el Gobierno provincial en la avenida 3 de Abril, donde niños de 4º grado de diversas instituciones educativas de la ciudad realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, en el marco de un emotivo momento junto a sus familias.