Atropelló, mató a un joven y se dio a la fuga

Miércoles, 19 de junio de 2019

Jonathan Benitez tenía 19 años. El lunes pasado salió de su casa a las 7.30 de la mañana para ir a trabajar en su moto. En medio del viaje, una camioneta lo arrolló y el conductor se dio a la fuga. Ocho días después, el responsable sigue prófugo.





El lunes a las 7.30 de la mañana Jonathan salió como todos los días con su moto por la calle 25 de Mayo para ir al vivero donde trabajaba pero no llegó. En medio del viaje, una camioneta se cruzó de carril para pasar a un colectivo, lo atropelló y lo dejó tirado en medio del asfalto. Jonathan Benítez murió en el acto y su familia pide testigos para lograr identificar al conductor que lo abandonó y se dio a la fuga.







“Queremos saber qué pasó. Los vecinos que tienen cámaras de seguridad se pusieron a disposición pero la policía nos dice que todavía no pudieron determinar la patente porque no se logra ver bien con las cámaras. Por lo que sabemos el hombre paró, se bajó a ver y al ver el cuerpo tirado de mi hermano, siguió”, contó a minutouno.com Lorena, hermana de Jonathan.





Según relató Lorena, el hecho ocurrió en la intersección de 25 de Mayo y Leguizamón en Longchamps. “Solo queremos justicia, y que atrapen a esa persona que dejó muerto a mi hermano. Ya pasaron ocho días y no sabemos nada. Alguien tuvo que haber visto el momento pero por algo no están hablando”, agregó Lorena.





“No fue un accidente, fue un asesinato”, aseguran los familiares que buscan a través de redes sociales testigos de lo que pasó.



Según indicaron las primeras versiones de la policía, Benítez pedió el control, cayó al asfalto y fue arrollado por el automovilista. Sin embargo, su familia tuvo acceso a las cámaras de seguridad de la zona y desmienten que el joven se haya caído. “Venía un colectivo de frente y la camioneta atrás. En un determinado momento, la camioneta se quiera adelantar al colectivo, lo quiere pasar y se encontró de lleno con Joni”, contó.





La causa está siendo investigada por la UFI 10 de Lomas de Zamora. Los familiares no sólo piden ayuda a testigos presenciales sino también a responsables de talleres mecánicos que en los últimos días hayan tenido algún cliente con una camioneta blanca con la parte delantera destrozada. “Apelamos a la solidaridad de ellos también si alguna persona le pidió que hagan un arreglo”, agregó la joven.



Hace una semana personal de la DDI de Moreno logró detener a un conductor que había atropellado a un joven de 20 años quien continúa internado en terapia intensiva. Los efectivos lograron identificar al conductor porque había ido a un taller mecánico para poder reparar su auto y borrar todas las huellas del accidente.