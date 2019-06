River arranca la pretemporada y la novela por Mayada llegó a su final Miércoles, 19 de junio de 2019 Marcelo Gallardo incluyó al uruguayo en la lista a pesar de que su contrato se vencía el 30 de junio. Por la noche, se supo que no seguirá.



Vuelve River al trabajo. El campeón de América comienza la preparación para un segundo semestre cargado de exigencias este miércoles desde las 9 en el predio de Ezeiza. Con un objetivo claro: repetir el título en la Copa Libertadores. Por la noche el plantel viajará rumbo a Los Angeles para realizar la pretemporada. Con 28 jugadores y algunas sorpresas en la lista. Una de ellas, Camilo Mayada, que finalmente no continuará en el club.



Marcelo Gallardo lo había puesto en la lista para viajar a Los Ángeles. Era un mensaje del entrenador al jugador. Quería seguir contando con él. Sin embargo, Mayada no aceptó la última propuesta que River le hizo y no solo no se subirá al avión para realizar la pretemporada en Los Ángeles. Tampoco seguirá vistiendo la banda roja. El uruguayo dejará la institución de Núñez. Su futuro estará en el fútbol mexicano.



El contrato de Mayada se vencía el 30 de este mes. Por lo tanto, por más que estuviera en la lista de los jugadores que viajan a Estados Unidos, había que darle una resolución al tema porque el jugador no podía partir rumbo a Estados Unidos sin firmar la renovación dado que River recién volverá a Argentina el 8 de julio, es decir ocho días después de la finalización del contrato de Camilo con River.



Desde Udaondo y Figueroa Alcorta aseguran que el ofrecimiento era muy bueno. Iba a ser el quinto mejor pago del plantel, según pudo averiguar Clarín. Pero no aceptó la propuesta económica.



De esta manera, Mayada se va de River tras cuatro años y medio y 9 títulos (6 internacionales y 3 nacionales) cosechados, entre ellos dos Copa Libertadores, la de 2015 y 2018. Junto a Leonardo Ponzio era el otro jugador que quedaba en haber sido bicampeón de América en el ciclo Gallardo. Y al Muñeco se le va una rueda de auxilio. Un jugador rendidor que cumplía y tenía versatilidad para adaptarse a diferentes puestos, por más que lo mejor de él en River se vio como lateral derecho.



Otro al que se le vence el contrato pero igual viajará es el arquero Enrique Bologna. En cambio, Luciano Lollo irá a Los Angeles y será negociado.



En esa nómina también están Jorge Carrascal y Santiago Sosa, dos que estaban casi afuera pero que continuarían en River. El colombiano había sufrido con la adaptación y en el final del semestre pasado se rumoreó que podía haber una rescisión de común acuerdo. El juvenil que disputó el Mundial Sub-20 tenía las valijas hechas para irse al Everton de Inglaterra, pero como no tiene el permiso laboral de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) por el momento seguirá en el club de Núñez.



El juvenil Benjamín Rollheiser es otro de los que aparece. Ya participó de una pretemporada con el plantel profesional en enero de 2018 (también en Estados Unidos), y el semestre pasado estuvo cerca de quedar libre pero finalmente llegó a un acuerdo con la dirigencia y renovó el contrato por tres años más.



El que sí tendrá su debut en una pretemporada con el primer equipo es Elías López, la única cara nueva que habrá en el avión. López juega en la Reserva. Es un lateral derecho de 18 años, oriundo de Villa Mercedes, San Luis. Mide 1,78 metros y pesa 76 kilos.



En tanto, no habrá más rostros desconocidos ya que no ha llegado ningún refuerzo, por el momento. Y tampoco estarán, lógicamente, los seleccionados Franco Armani, Milton Casco y Matías Suárez.



Ninguno de los jugadores que vuelven de sus préstamos será tenido en cuenta. Eso incluye a Maximiliano Velazco, Alexander Barboza, Zacarías Morán Correa, Luis Olivera, Iván Rossi, Carlos Auzqui y Marcelo Larrondo. Los negociarán o volverán a ser cedidos a préstamo.





Por otra parte, al igual que Sosa, Julián Alvarez y Cristian Ferreira se reintegran tras haber disputado con la Selección Argentina Sub-20 el Mundial de la categoría en Polonia, donde quedó eliminada en octavos de final contra Mali por penales.



El resto de los jugadores que viajarán a Los Angeles serán Germán Lux, Enrique Bologna, Ezequiel Centurión, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri, Robert Rojas, Nahuel Gallardo, Kevin Sibille, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz, Juan Quintero, Lucas Pratto, Rafael Borré, Ignacio Scocco y Lucas Beltrán.



¿Y los refuerzos? La única negociación abierta, por el momento, es la de Paulo Díaz. River quiere un préstamo por el chileno, que se encuentra en el Al-Ahli de Arabia Saudita. Y estaría avanzado. ¿Llegará además otro defensor? Juan Cruz Komar es otro nombre que volvió a sonar.



Pero no son los únicos. También hay búsquedas en el ataque. Uno que está en la mira del cuerpo técnico es Matías Vargas, de Vélez. Aunque por el Monito aún no hubo contactos formales, según expresó su padre Omar, que, además, es el representante. El jugador tiene una cláusula de salida de 14 millones de euros y en Liniers no estarían dispuestos a negociarlo, al menos en el fútbol argentino.



Pero hay otro nombre dando vueltas y por el que sí ya hubo gestiones. Es el del joven Martín Payero, de Banfield. El Muñeco lo quiere. Y River podría ceder a Luciano Lollo y a Iván Rossi en la negociación.





El cuerpo técnico de River venía siguiendo a Payero. Y el juvenil tuvo un buen partido cuando Banfield enfrentó al equipo de Gallardo en el Florencio Sola en febrero por la Superliga. Casualmente, fue el jugador que tuvo que ir al baño cuando se produjo el corte de luz que tanta polémica generó en ese encuentro...



River se irá una vez más de pretemporada a Estados Unidos. Será la séptima en ese país en el ciclo de Marcelo Gallardo. Ahora, no será ni en Miami ni en Orlando, como en otras oportunidades. Cambiará la costa este por la oeste. Pero lo que buscará no modificar es lo que vino después en la mayoría de cada uno de esos viajes al Norte: títulos.



Dos amistosos

River ya tiene programado dos partidos para la pretemporada. Uno de ellos será ante Chivas de Guadalajara el viernes 28 a las 20.15 de San Diego (California), las 0.15 del sábado 29 en el San Diego County Credit Union Stadium, con una capacidad para 70.500 espectadores.



Una semana después, el sábado 6 de julio, River se enfrentará a otro equipo mexicano en Seattle, a las 21 de Argentina (las 17 de Seattle). El rival será el América de México. Y el estadio, el CenturyLink Field, con un aforo de 67.000 espectadores. El terreno de juego es sintético y fue el escenario en el que la Selección Argentina le ganó 3-0 a Bolivia en la fase de grupos de la Copa América Centenario 2016.