Liberaron a Platini, pero seguirá bajo investigación Miércoles, 19 de junio de 2019 El ex futbolista francés fue liberado luego de permanecer varias horas detenido por presunta corrupción en la designación de Qatar como sede del Mundial 2022.



El exfutbolista francés y expresidente de la UEFA Michel Platini fue liberado en la noche del martes después de haber sido detenido e interrogado sobre la presunta corrupción en la atribución del Mundial-2022 a Qatar, constató un periodista de AFP.



“La permanencia bajo custodia ha sido levantada”, dijo el abogado del exastro francés, William Bourdon, quien lamentó que se haya hecho “mucho, mucho ruido por nada”.



“Esta detención a Michel ha sido injusta y desproporcionada“, añadió el abogado.



A la salida de la oficina anticorrupción de la policía judicial francesa, en Nanterre, Platini comentó que “aunque debía presentarme libremente, fui puesto inmediatamente bajo custodia. Eso es doloroso“.





Lee también: Tras la detención, Platini afirma su inocencia

De acuerdo con el exjugador de la selección francesa de fútbol, en esas dependencias policiales lo interrogaron “sobre la Euro 2016, la Copa del Mundo de Rusia 2018, la Copa del Mundo de Qatar, el París-Saint Germain y la FIFA”.



Platini aseguró que durante todo el interrogatorio se mantuvo “siempre sereno, ya que me siento completamente ajeno a cualquier negocio”.



Por su parte, el abogado Bourdon dijo que “de ninguna manera se puede considerar a Michel Platini como sospechoso de cualquier cosa. Para nosotros éste es un caso terminado“.



La justicia francesa investiga denuncias de “corrupción privada“, “asociación ilícita“, “tráfico de influencias” durante el proceso a atribución de las Copas del Mundo de 2018 y 2022.



En particular, investiga una “reunión secreta” que habría tenido lugar en el Palacio del Elíseo el 23 de noviembre de 2010 y en la que habrían participado el expresidente francés Nicolas Sarkozy, el príncipe de Catar Tamim bin Hamad al-Thani y Michel Platini, que era entonces presidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA.



La elección de Qatar, un rico país gasífero, por los miembros del comité ejecutivo de la FIFA fue uno de los desencadenantes de la grave crisis que sacude a esta institución desde 2015.