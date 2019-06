En Corrientes cayó la venta de autos usados durante mayo

Martes, 18 de junio de 2019

Según el reporte mensual de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), el indicador del quinto mes, en ese rubro automotor, para este distrito fue negativo (16,10%).





La venta de autos usados en Argentina creció 14,9% en mayo con relación al período inmediato anterior, por segundo mes consecutivo, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). No obstante, si se compara con mayo del 2018, hubo una leve baja del 2,02%.

En lo concerniente a Corrientes, este distrito estuvo entre los que tuvieron porcentual negativo, puesto que tuvo un coeficiente de -16,10%.

En el plano general, en mayo último se vendieron 152.003 unidades mientras en igual mes del año pasado se habían comercializado 155.129 vehículos. Si se compara con abril (132.308 unidades) hubo una suba del 14,89%, indicó la entidad que engloba a concesionarios de todo el país. En los primeros cinco meses del año (692.585 unidades), el descenso llega al 6,80% comparada con el mismo período de 2018 (743.140 unidades). Alberto Príncipe, presidente de la CCA, destacó que “mayo marcó el segundo mes consecutivo en que el mercado de autos usados crece con respecto al mes interior”. “Las variables interanuales, pese a que se han reducido, no podemos decir ni saber si han encontrado un piso”, sostuvo el dirigente empresarial. Dijo que “lamentablemente, desde hace años las operaciones se realizan entregando el auto usado y efectivo. O directamente efectivo. Dicho de otra manera: no tenemos crédito”.