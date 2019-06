Boca volvió a los entrenamientos y piensa en los octavos de la Copa

Martes, 18 de junio de 2019

El mediocampista recién se sumará cuando firme el contrato. Alfaro promovió a 8 juveniles.





Todavía sin caras nuevas (Alexis Mac Allister completó la segunda parte de la revisión médica y se sumará cuando firme su vínculo) y con ausencias por las bajas de Nahitan Nández y Junior Alonso (afectados a la Copa América), Boca comenzó este lunes por la mañana la pretemporada en el Complejo Pedro Pompilio.



La buena noticia para Gustavo Alfaro fue que Emanuel Reynoso pudo realizar los trabajos a la par de sus compañeros y no sintió molestias del esguince ligamentario que había sufrido en su rodilla derecha en el cierre de la primera parte de la competencia del 2019. Bebelo estará a disposición durante todas las jornadas de preparación en Cardales.





En cambio, Esteban Andrada (fue desafectado de la Selección Argentina y le realizaron nuevos estudios) y Julio Buffarini (sufrió un esguince de grado 2 en su rodilla izquierda) estuvieron junto a los kinesiólogos en el primer día de trabajos. A ellos los llevarán poco a poco y recién se incorporarán al resto del grupo en la segunda semana de pretemporada.



El parte médico del arquero que realizó el club cuenta de un dolor residual de menor intensidad asociado a una leve sinovitis en la rodilla derecha. Se indica reposo de 72 horas y una nueva evaluación para comenzar con trabajos de rehabilitación el jueves. Los tiempos de recuperación dependerá de la evolución del arquero.



Pese a que el plantel puede sufrir las ventas de Agustín Almendra y Cristian Pavón (ambos tienen sondeos de clubes de Europa pero no se oficializaron las ofertas), Alfaro también decidió promover a 8 juveniles para los primeros días de tareas físicas. Se trata de Agustin Lastra (arquero), Santiago Ramos Mingo (marcador central), Iván Alvariño (volante central), Aaron Molinas (mediocampista), Adrián Sánchez (volante), Alan Varela (mediocampista derecho), Brandon Cortés (delantero que ya debutó en Primera) y Lucas Brochero, el goleador de la Reserva de Rolando Schiavi.





La primera jornada también tuvo la visita del director deportivo, Nicolás Burdisso, quien dialogó con Alfaro y sus ayudantes de cara a una semana en la que el club acelerará en la búsqueda de contrataciones.



En ese sentido, la negociación abierta por Maximiliano Meza sigue su curso buscando que Monterrey acepte bajar el precio que fijó por él (17 millones de dólares) y también por un marcador central ante la negativa de Matías Silvestre. ¿Harán un intento por Germán Conti? El ex Colón tuvo pocos minutos en Benfica y el gran vínculo que entabló Daniel Angelici con su par del club luso puede acelerar las charlas. También lo busca Vélez.



Boca, por lo pronto, piensa en ponerse a punto con el cruce de octavos de final de la Copa Libertadores ante Athletico Paranaense como su gran objetivo. Los duelos serán el 24/7 en Brasil y el 31/7 en la Bombonera. Antes, disputará tres partidos en una gira por Estados Unidos y México: el 3/7 contra América en Nueva Jersey, el 6/7 contra Chivas de Guadalajara en Seattle y el 10/7 ante Xolos en Tijuana. Además está por cerrarse un último juego que sería el 18/7 en Uruguay.