Chile superó sin problemas a Japón en su debut Martes, 18 de junio de 2019 La vigente defensora del título de la máxima competencia de selecciones en Sudamérica aplastó a uno de los equipos invitados por la Conmebol y lidera el Grupo C.

La selección de Chile defendió con fiereza su título de campeón de la Copa América al golear 4-0 a Japón en el debut de ambos en el torneo continental que se disputa en Brasil.



Aunque confusos en el inicio, los bicampeones americanos no tuvieron compasión de sus rivales y se llevaron los tres puntos, que los igualan en la punta del Grupo C con Uruguay, con un doblete de Eduardo Vargas (54 y 83) y tantos de Erick Pulgar (41) y Alexis Sánchez (82), su goleador histórico.



El delantero del Tigres de México llegó a las doce anotaciones en la competición americana, desplazando al peruano Paolo Guerrero como el goleador activo del torneo.



Los japoneses, aunque disciplinados y voluntariosos, no pudieron sostener la arremetida de La Roja y siguieron sin ganar en su segunda participación en la Copa América, tras Paraguay-1999.



El centrocampista ofensivo Takefusa Kubo tuvo un par de jugadas que explican su mote del “Messi japonés” y su reciente fichaje con el Real Madrid.



En su segunda salida, Chile enfrentará el 21 de junio a Ecuador en Salvador, mientras que Japón chocará con Uruguay el día antes en Porto Alegre.