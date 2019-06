Salud recuerda las medidas fundamentales para evitar contagios de Gripe

Martes, 18 de junio de 2019

El correcto lavado de manos, el uso de alcohol en gel, la ventilación de los ambientes, son algunas de las acciones que previenen la propagación de esa patología. Además, continúa la vacunación para los integrantes del grupo de riesgo.







El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección de General de Epidemiología, recuerda que para evitar contagios de Gripe y de otras enfermedades, es indispensable la práctica cotidiana de las medidas de higiene, como el correcto lavado de manos, la ventilación de los ambientes y el uso de alcohol en gel, entre otras. No es necesario el cierre de establecimientos educativos, ante casos.



El director General de Epidemiología, Gustavo Fernández, explicó los trabajos que se llevan adelante en cuanto a la Gripe. “Lo que se hace es vacunar a los integrantes del grupo de riesgo y limpieza habitual de las escuelas y promover el lavado de manos y el uso de alcohol en gel, que son medidas para prevenir contagios también de muchas patologías, puntualmente por la época, las respiratorias”.



Remarcó que ante casos, “no es necesario cerrar escuelas porque no son virus nuevos; son los mismos de cada temporada”, aunque sí sugirió que “lo fundamental es que aquel que está enfermo no concurra a la escuela o al trabajo, según el caso”.



Por su parte, la directora de Inmunizaciones, Angelina Bobadilla, indicó que se continúa con la campaña de vacunación antigripal para los integrantes del grupo de riesgo. En la capital, se puede acceder a las dosis los martes y miércoles en la plaza Vera; y los jueves y viernes, en la Cabral, de 9 a 12 y de 17 a 20; y los sábados, nuevamente en la Vera, por la mañana.



La vacuna contra la gripe forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita, obligatoria y debe aplicarse todos los años a las personas que tienen más riesgo de sufrir complicaciones. Este grupo está formado por los niños de entre 6 y 24 meses de edad inclusive; las embarazadas en cualquier trimestre de gestación; las puérperas dentro de los 10 días posteriores al parto si no la recibieron durante el embarazo; los mayores de 65 años y el personal de salud.



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA



El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Epidemiología y la Subdirección de Redes de Laboratorio y Programas, informa que, en el transcurso de 2019, se notificaron 631 muestras, con 228 casos positivos para diferentes virus de patologías respiratorias, lo que refleja un porcentaje de positividad del 36% con una prevalencia del Virus Sincitial Respiratorio del 76.3 %.



Del total de muestras se notificaron 52 casos de influenza A, de los cuales 8 son H1N1 y 2 casos de H3N2. En cada uno de los casos notificados se realizaron las medidas correspondientes según protocolo de trabajo en el marco de la vigilancia de la enfermedad tipo influenza.



Según las estimaciones para esta semana epidemiológica, los casos notificados se encuentran dentro de lo esperado.