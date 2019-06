Se nombró “Héroe de Malvinas Ramón Cirilo Blanco” a la Escuela 784

Sábado, 15 de junio de 2019

La iniciativa forma parte de un proyecto de alumnos y docentes del establecimiento, ubicado en el departamento de San Luis del Palmar, para homenajear al soldado caído en combate recientemente identificado.



“Antes era sólo conocido por Dios, ahora es conocido por todos”, dijo el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias en un acto cargado de emociones.



Con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, se realizó este viernes en Arroyo Pontón (San Luis del Palmar) la imposición del nombre “Héroe de Malvinas Ramón Cirilo Blanco” a la Escuela N°784, en homenaje al soldado caído en combate recientemente identificado.



Cabe destacar qué durante el año pasado, alumnos, equipo directivo y docente, acompañados por una investigadora becaria de Conicet trabajaron en un proyecto de investigación con el fin de reconstruir la biografía de Blanco, caído en Malvinas y oriundo del paraje. A raíz de ese proyecto y con muestras de ADN, se pudo identificar su cuerpo, enterrado en el cementerio de Darwin bajo la denominación de “Soldado argentino sólo conocido por Dios”.



Durante el acto, la Comisión de Familiares Caídos en Malvinas entregó la antigua placa que yacía en su tumba al establecimiento. También se repasó la vida del soldado, hubo ofrendas florares, lectura de poesía y números musicales en una ceremonia cargada de emoción.



Ante este marco, el subsecretario de Gestión Educativa provincial, Julio Navias resaltó el trabajo de investigación de los alumnos y docentes e instó a “no olvidar porque hoy estamos dándole lugar y justicia a los derechos humanos a través de la identidad”. Finalmente, en referencia a Ramón Cirilo Blanco, dijo “tu sacrificio y entrega nunca será olvidado, antes sólo eras conocido por Dios, ahora por todos nosotros”.



Claudio Avruj



El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, expresó que “en primer lugar hoy 14 de junio mi homenaje y el del Gobierno a los 649 héroes de la Guerra de Malvinas, el reconocimiento profundo a sus familiares, y sobre todo el homenaje, reconocimiento, el compromiso y acompañamiento a los ex combatientes que mantienen permanentemente en conjunto con los familiares la llama de la memoria y la reivindicación, junto con toda la sociedad argentina, en el trabajo por la soberanía de las Islas Malvinas”. A lo que agregó que “es un mandato constitucional, pero sobre todo un sentimiento y una convicción que todos los argentinos compartimos”.



En segundo lugar y como señal de agradecimiento a la Escuela 784, el funcionario nacional indicó que “nuestra presencia es el reconocimiento formal a este hermosísimo trabajo de investigación hecho por ustedes, por la comunidad educativa y que nos desafía a los adultos a entender profundamente el valor de la memoria, que todos nosotros tenemos una historia, que nuestros héroes tienen una historia, que merece ser contada una y otra vez como un mandato divino y que conforme nuestra identidad nacional consolidada en valores de paz, convivencia, entrega, compromiso y fraternidad”.



También hizo extensivo el agradecimiento a los familiares por la confianza: “el proyecto humanitario que me tocó en suerte de liderar con un grupo maravilloso de funcionarios del Gobierno y de un excelentísimo grupo profesional como el equipo de Antropología Forense de la Argentina, por mandato del presidente Macri”. Asimismo, Avruj contó que el trabajo realizado “hubiese sido imposible sin el respeto, compromiso, el afecto y la cercanía que nos permitieron ustedes los familiares, porque fue un acto de valentía entregar esta muestra de ADN para saber dónde estaban sus seres queridos, depositando una confianza en un Estado que hasta ese momento no había hecho lo suficiente para ser merecedor de la misma”.



Por último, manifestó: “reforzar y reafirmar el compromiso del Estado con toda la causa Malvinas, visibilizar, trabajar en valores para que todos los que hoy estamos en la función pública y los que vendrán, como así también lo que estos chicos aprendieron, que el camino siempre es el diálogo, la convivencia, la paz y saber que en el disenso se puede encontrar los puntos en común”.



La investigación



Ante la tarea de ponerle un nombre al establecimiento, los alumnos de la Escuela 784 decidieron llamarlo Ramón Cirilo Blanco, en homenaje al ex combatiente de Malvinas que vivía en la zona y nunca regresó.



Debido a la poca información sobre la vida de Blanco, fueron recabando información a través de entrevistas con familiares y allegados, con la ayuda de Florencia Conde, becaria del Conicet. Así, llegaron a dar con una media hermana del soldado, quien les manifestó su intención de realizar los trámites de extracción de ADN. A través de la Fundación “No me olvides”, que hace tiempo buscaba familiares de Blanco, pudo hacerlo.



Los resultados estuvieron listos en enero de este año, arrojando que el ex combatiente descansaba en el Cementerio de Darwin, es las Islas Malvinas bajo la denominación “Soldado argentino sólo conocido por Dios”.



Presencias



Acompañaron la ceremonia el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo de la Nación, Claudio Avruj; el subsecretario de Gestión Educativa de la Provincia, Julio Navias; legisladores provinciales; la presidenta del Consejo de Educación, María Inés Pérez de Varela; la coordinadora del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Claudia Gómez; el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas; representantes de la Comisión de Familiares de Caídos en las Islas Malvinas; familiares del excombatiente; la directora de la escuela 788, Mabel Miranda; representantes de fuerzas de seguridad; autoridades municipales y comunidad educativa.