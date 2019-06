La extradición de Julian Assange a Estados Unidos se definirá recién en febrero

Viernes, 14 de junio de 2019

El proceso durará cinco días. Hasta entonces seguirá detenido.







La extradición a Estados Unidos de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, se decidirá en un tribunal londinense, a partir del próximo 25 de febrero y durante cinco días.



Así lo decidió la jefa de los magistrados de la Corte de Westminster, Emma Arbuthnot, quien ordenó una audiencia de completa extradición en el mediodía británico de este viernes.



Assange se encuentra detenido en la cárcel británica de alta seguridad de Belmarsh, cumpliendo una condena de 50 semanas de detención, por haber escapado a su prisión preventiva y haber pedido asilo político en la embajada londinense de Ecuador. Permaneció allí siete años, sin poder salir a la luz del día y protegido por el entonces presidente Rafael Correa. Hasta que Ecuador violara su asilo y lo entregara a las autoridades británicas este año y fuera inmediatamente detenido.



El fundador de WikiLeaks está acusado de 18 cargos, elaborados por el Departamento de Justicia norteamericano, que incluyen violaciones del acto de espionaje como hacker y distribuidor de documentos confidenciales de alta seguridad.



Ben Brandon, el abogado que representó en la audiencia del viernes a la mañana a Estados unidos, abrió el caso, apenas un día después de que el ministro del Interior británico y candidato en la batalla al liderazgo del partido conservador, Sajid Javid, firmara la extracción.



“Esto está referido a uno de los más amplios compromisos de información confidencial en la historia de Estados Unidos” dijo Brandon ante el tribunal. Al elaborar los cargos dijo que “Assange consiguió penetrar la clave del sistema de defensa americano”.



Assange no estuvo presente en la audiencia por su delicado estado de salud. ”Yo no rompí ninguna clave”, dijo en una comunicación en video, desde la cárcel.



Con su larga barba blanca, anteojos negros y una remera gris, Assange precisó que estaban en juego 175 años de su vida en una cárcel americana en esta audiencia. “WikiLeaks no es nada más que una casa de edición”, se defendió Assange.



Con ese criterio Mark Summers, su principal defensor, dijo que el caso era “escandaloso y un frontal asalto a los derechos periodísticos”.



Su equipo legal también está desafiando su prisión de 50 semana por violar su fianza y pedir asilo en la embajada de Ecuador para impedir su extradición a Suecia, donde había alegaciones sobre violación en dos casos. Su miedo siempre fue la extradición americana. La decisión de la extradición no depende del gobierno sino de los tribunales británicos.



Fuera del tribunal estaban sus defensores, que cantaban “Justicia por Assange” y “Defensa de la democracia y la libertad” , en el centro de Londres, no lejos de la Cámara de los Comunes británica. A lo largo de estos años, Assange ha ido perdiendo el apoyo que tenía de periodistas y los diarios más importantes del mundo por sus vinculaciones con Rusia.