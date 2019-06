Gendarmes se habrían quedado con cigarrillos de contrabando Viernes, 14 de junio de 2019 Los sorprendió una patrulla de la Policía Rural e Islas cuando circulaban en una camioneta no oficial. Tenían dos bultos con cigarrillos paraguayos.

La mercadería sería parte del cargamento que un contrabandista llevaba en un automóvil, hasta que despistó y volcó.



Dos efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) están sospechados de apropiarse de varios paquetes de cigarrillos ingresados al país de contrabando y que formarían parte de la carga que un delincuente perdió, al despistar y volcar un automóvil en la localidad correntina de Alvear.

Autoridades de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR) demoraron a los hombres de GNA durante un operativo de control rutinario, en medio del cual se produjo un momento de tensión cuando uno de los sospechosos habría desenfundado una pistola.



Por el caso, la Justicia ordenó el secuestro de la mercadería, la toma de declaración a los gendarmes y la incautación de un rifle de grueso calibre que ambas personas portaban en forma irregular: no contaban con papeles. Se trataría de un arma de fuego sin registrar.

Este hecho ocurrió el miércoles sobre la Ruta Provincial 36, próximo al empalme con la Ruta Nacional 14, en la localidad del interior provincial situado en la costa del río Uruguay.

Ambos integrantes de GNA, con prestación de servicios en la Sección Alvear dependiente del Escuadrón 57, con asiento en Santo Tomé, transitaban en una pick up Volkswagen Amarok blanca, vidrios polarizados. Este no sería un vehículo oficial.

Cuando los policías solicitaron exhibir el interior de la camioneta encontraron reticencia. “No quisieron dar información solicitada, ni del registro del vehículo en el que se encontraron armas y elementos de contrabando”, explicó ayer el comisario Néstor Sosa, jefe de la PRIAR Alvear, en declaraciones a Radio Nacional Santo Tomé.

“En principio se resistieron a la identificación y cargaron sus armas”, agregó Sosa.



LA MERCADERÍA QUE TRANSPORTABAN IRREGULARMENTE.

LA MERCADERÍA QUE TRANSPORTABAN IRREGULARMENTE.



Los policías, en definitiva, incautaron de adentro de la Amarok un rifle de alto calibre y la cantidad total de 79 cartones de cigarrillos marca “Rodeo” como de un paquete de la marca “51”, ambas de elaboración paraguaya.

Tales gendarmes habrían manifestado que iban a su base para anexar esa mercadería a la causa iniciada el martes, fecha en la cual se produjo el vuelco del automóvil de un contrabandista sobre ruta 36 casi empalme con la carretera 40. Sin embargo, la explicación generó más dudas que certezas.

Aquel día GNA halló un cargamento de cigarrillos en el interior y alrededor de un Volkswagen Suran, volcados con las ruedas hacia arriba y sin ocupante. Esto pasó a unos 65 kilómetros de Alvear.

En forma oficial la institución nacional informó el miércoles sobre el secuestro de 1.538 cartones (de 20 atados cada uno) a raíz de ese siniestro vial. El auto era robado en Buenos Aires.

Un detalle complicaría a los gendarmes: el miércoles estaban en franco de servicio y pese a ello habrían regresado, uniformados, a la zona donde el día antes encontraron al auto tumbado. La mercadería no constaba como parte de aquellos 1.538 cartones. ¿La dejaron escondida entre malezas para buscarla al día siguiente?