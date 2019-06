Horóscopo para hoy 14 de junio del 2019 Viernes, 14 de junio de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Deberás marcarle ciertos limites de conducta a ciertas personas que te rodean. No temas mostrarte estricto e inflexible.



Amor: Se más condescendiente con las equivocaciones que comete tu pareja. No podrás alcanzar el éxito en la relación sin tolerancia.



Riqueza: Tu firmeza a la hora de respaldar tus determinaciones impactará positivamente a los ojos de tus superiores. Aprovéchalo.



Bienestar: No permitas que las preocupaciones invadan tu mente hasta llenarla completamente. Toma los retos de a uno y paso a paso, solo así podrás con todos.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Te será complicado abrirte paso a través de las vicisitudes durante el día de hoy. Las tensiones acumuladas se hacen más evidentes.



Amor: Deberás ponerle un freno a ciertas actitudes de tu pareja si pretendes ganar su respeto en la relación. Dibuja los limites.



Riqueza: Deberás poner todo tu esfuerzo para poder alcanzar la concentración en tu ambiente laboral hoy. Cuidado con los errores.



Bienestar: Es importante saber cuando has llegado a tu limite y de esa manera poder pedir ayuda a las personas indicadas para ello. Refúgiate en la familia.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Existen etapas en la vida que son más sencillas de vivir que otras. No puedes estar perpetuamente libre de responsabilidades.



Amor: El tiempo se pasará volando en la jornada de hoy y te será imposible llevar a cabo los planes con tu pareja. Resígnate.



Riqueza: Inicio de semana completamente positivo. Todo irá sobre rieles durante la jornada de hoy, retoma tu ritmo tranquilo.



Bienestar: Procura mantener la inocencia que te fue brindada desde un comienzo intacta. Conserva tu capacidad de soñar y de ser feliz con poco.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Las relaciones casuales presentan un condimento único para la autoestima trayendo consigo un sentimiento de liberación.



Amor: Deberás postergar todo tipo de salida de índole romántica o social para más adelante. Deja las frustraciones de lado.



Riqueza: Deberás dejar de lado tu tendencia a perder el tiempo. Asimila tus obligaciones o de otra forma enfrentarás serios problemas.



Bienestar: No temas poner tus metas en lo alto, el éxito estará a tu alcance siempre y cuando tu estés dispuesto a hacer lo que se necesite para hacerlo.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Día complicado en casi todo nivel. Concéntrate en cumplir con tus responsabilidades lo mejor posible y dale tiempo al tiempo.



Amor: Día de reencuentros continuos y buenos momentos en la pareja. Estarán completamente sincronizados el uno con el otro.



Riqueza: Encontrarás el tiempo necesario para evaluar ciertas ofertas de cambio de rubro en tu ambiente laboral. Medítalas en detalle.



Bienestar: Recuerda, nadie tomará tus compromisos con mayor responsabilidad que tú. A partir de eso diagrama tu esquema de delegación de responsabilidades.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Todo el empeño que estas poniendo en sacar a flote tu actual relación será recompensado con creces en el futuro.



Amor: La clave para la longevidad en una pareja se encuentra en la capacidad de dialogo y entendimiento. Esto les asegurará un futuro.



Riqueza: Contarás con todos tus sentidos a flor de piel durante la jornada de hoy. Esto te permitirá solucionar toda situación posible.



Bienestar: La base para poder alcanzar tus objetivos es la correcta distribución de los tiempos. Con esto solucionado tienes garantizado el éxito.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: El trato con tus pares y subordinados laborales es algo en lo que debes trabajar y mucho. No olvides que son personas, no maquinas.



Amor: No tiene sentido prolongar las consecuencias de viejas peleas. Esto solamente traerá deterioro a la relación.



Riqueza: Una vez alcanzado el ritmo laboral al que estás acostumbrado no tendrás problemas en desempeñarte durante el día.



Bienestar: Lograrás ponerle punto final a ciertas preocupaciones que te habían desvelado recientemente. Esto mejorará tu animo de gran manera.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Estarás inspirado en el día de hoy y serás un pedestal viviente en medio del caos laboral. Sé más confidente con tu pareja.



Amor: La persona que te cambiará la vida está más cerca con cada paso que das, sólo debes dejarte llevar. Permanece atento.



Riqueza: No des una imagen de algo que no eres. Aprende a ser más reservado y menos presuntuoso porque se acercan tiempos difíciles.



Bienestar: El exceso de entusiasmo y el deseo de perfección absoluta a la larga probarán ser una combinación negativa que llevará a frustraciones innecesarias.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Hoy lograrás entender que el principal impedimento para progresar en la vida estas siendo tu mismo. Procura cambiar actitudes.



Amor: La pareja no es el lugar propicio para banalidades y presunciones. Busca dejar de lado estas actitudes nocivas.



Riqueza: No dudes en poner presión en tus deudores para que tus préstamos te sean devueltos. Negocios son negocios.



Bienestar: De nada sirve poner tus metas excesivamente altas. La frustración por no alcanzarlas terminará por deprimirte y llevarte al abandono.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tu facilidad inherente para encontrar las soluciones a casi cualquier situación te abrirá muchas puertas en la jornada de hoy.



Amor: Participa de las alegrías de tu pareja de manera activa. Alégrate por sus logros y celébralos con ella participativamente.



Riqueza: Hoy deberás tomar decisiones a nivel económico que pueden alterar significativamente el curso de tu vida. Medítalas.



Bienestar: No temas ponerte metas ambiciosas, el éxito no es una suerte de pocos. Atrévete a soñar despierto y cumple tus anhelos con trabajo.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: No desestimes sentimientos sólo porque no los entiendes. Tu acostumbrada frialdad se verá en alza hoy.



Amor: No trates de solucionar los problemas de pareja escapando de ellos, cuando regreses estos seguirán ahí. Afronta las situaciones.



Riqueza: Recuerda que las sociedades involucran compartir tus bienes con otros. Sé muy cuidadoso con quién eliges hacerlo.



Bienestar: Divide en cortos períodos el avance hacia tus metas principales, y esto te permitirá garantizar tu éxito. La división es la base de la conquista.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Noticias inesperadas afectarán los planes que habías hecho para toda la semana. Deberás reformular tu itinerario.



Amor: En el amor, la armonía de Venus dará curso a romances fascinantes. Déjate llevar por las circunstancias y muéstrate tal cual eres.



Riqueza: Día de inseguridades en lo laboral, ya que recientes errores han puesto en vilo tu trabajo. Atento a no cometer más equivocaciones.



Bienestar: Es sólo en las situaciones límites donde realmente somos capaces de vislumbrar nuestras verdaderas aptitudes. Busca conocerte profundamente.