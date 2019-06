La inflación de mayo fue de 2,8% y la interanual llegó a 59,3%

Viernes, 14 de junio de 2019

Si bien la comparación intermensual denota desaceleración regional del encarecimiento del costo de vida, el Nordeste tiene los mayores porcentuales en el “arrastre” de los últimos 12 meses. En lo que va del año, los bienes y servicios se encarecieron 20,9%.





El Ins­ti­tu­to Na­cio­nal de Es­ta­dís­ti­ca y Cen­sos (IN­DEC) in­for­mó que los pre­cios mi­no­ris­tas re­gis­tra­ron en ma­yo un au­men­to del 3,1% res­pec­to de abril y acu­mu­la­ron en los pri­me­ros cin­co me­ses del año un al­za del 19,2%.

Las zo­nas del pa­ís con me­nor in­fla­ción en el quin­to mes del año fue­ron la del Nor­des­te (Co­rrien­tes,Cha­co, For­mo­sa y Mi­sio­nes), con 2,8% y la de Cu­yo, con 2,9%.

En tan­to, el No­ro­es­te re­gis­tró el al­za de pre­cios más al­ta del pa­ís con un 3,9%, se­gui­da por la Pa­ta­go­nia con un 3,4% y el Gran Bue­nos Ai­res y la re­gión Pam­pe­a­na con un in­cre­men­to del 3%.

Con res­pec­to al NE­A, el de­sa­gre­ga­do de da­tos da cuen­ta que en el arras­tre del año, es­ta re­gión to­ta­li­za una in­fla­ción del or­den del 20,9%.

De igual mo­do, la com­pa­ra­ción in­te­ra­nual de ma­yo evi­den­cia un en­ca­re­ci­mien­to del cos­to de vi­da de 59,3% (el más al­to del pa­ís), apun­ta­la­do por los ítems Be­bi­das y Ali­men­tos (22,58%). Vi­vien­da (6,16%) y Trans­por­te (7,15%), en­tre otros.

A es­to hay que ane­xar­le que la Ca­nas­ta Bá­si­ca To­tal (CBT) que de­fi­ne el ni­vel de po­bre­za au­men­tó 2,6% en abril, y la Ali­men­ta­ria (CBA) que re­fle­ja la si­tua­ción de in­di­gen­cia se in­cre­men­tó 1,8%.

Es así que una fa­mi­lia ti­po de­bió te­ner en abril in­gre­sos su­pe­rio­res a 29.493,65 pe­sos pa­ra no ser con­si­de­ra­da po­bre.

Ese nú­cleo de­bió su­pe­rar los 11.844,84 men­sua­les pa­ra no ser ca­ta­lo­ga­da co­mo in­di­gen­te.



Sem­blan­teo fe­de­ral

Los pre­cios en el pa­ís mos­tra­ron la se­gun­da de­sa­ce­le­ra­ción del año, ya que en mar­zo la in­fla­ción ha­bía si­do del 4,7% -­la más al­ta del 2019-­, y en abril del 3,4%.

El Índi­ce de Pre­cios al Con­su­mi­dor (IPC) re­gis­tró en los úl­ti­mos do­ce me­ses un in­cre­men­to in­te­ra­nual del 57,3%, el ni­vel más al­to des­de la sa­li­da de la hi­pe­rin­fla­ción de 1991.

El ru­bro que más cre­ció fue Sa­lud, con un al­za del 5,1%, por el au­men­to en las cuo­tas de pre­pa­gas y me­di­ca­men­tos.

Lue­go se ubi­ca­ron los de Vi­vien­da, Agua, Elec­tri­ci­dad, Gas y otros Com­bus­ti­bles, por el im­pac­to en el au­men­to de los al­qui­le­res y trans­por­tes con un al­za del 3,5% por la su­ba en los pre­cios de los com­bus­ti­bles.

Pos­te­rior­men­te se ubi­ca­ron pren­das de ves­tir y cal­za­do con un in­cre­men­to del 3,4%; el de Edu­ca­ción con un 3,3% y Equi­pa­mien­to y Man­te­ni­mien­to del Ho­gar ru­bro que cre­ció un 3,2%.

El res­to de los sec­to­res re­le­va­dos por el IN­DEC mos­tra­ron al­zas in­fe­rio­res al del ni­vel ge­ne­ral.

Así el sec­tor de Bie­nes y Ser­vi­cios Va­rios mos­tró un al­za del 2,8%, se­gui­do por Ali­men­tos y Be­bi­das No Al­co­hó­li­cas que au­men­tó un 2,4% y los de Re­cre­a­ción y Cul­tu­ra con 2,4%.

En­tre los ru­bros que me­nos au­men­ta­ron sus pre­cios fi­gu­ra­ron los de res­tau­ran­tes y ho­te­les con una va­ria­ción po­si­ti­va del 2,2%. El de las be­bi­das al­co­hó­li­cas y ta­ba­co con un al­za del 2,2% y el de co­mu­ni­ca­ción que su­bió un 2,0%.



¿Qué se es­pe­ra pa­ra ju­nio?

Co­no­ci­do el da­to de in­fla­ción de ma­yo (3,1%), las con­sul­to­ras ya pre­vén que a par­tir de ju­nio la in­fla­ción se con­ti­núe su de­sa­ce­le­ra­ción y se ubi­que más cer­ca del 2,5% que del 3%. Con to­do, la mo­de­ra­ción en el ín­di­ce de­pen­de­rá de la con­ti­nui­dad de la es­ta­bi­li­dad cam­bia­ria. En es­te es­ce­na­rio, la ex­pec­ta­ti­va es que la in­fla­ción in­te­ra­nual lle­gue a su te­cho en ju­nio, le­ve­men­te por en­ci­ma al 56%, y que a par­tir de ju­lio tam­bién co­mien­ce a de­sa­ce­le­rar­se pa­ra ter­mi­nar el año en tor­no al 43%.