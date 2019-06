Avanzó acuerdo para garantizar anestesistas en todos los hospitales

Sábado, 15 de junio de 2019

Salud firmó un convenio con la asociación que agrupa a esos profesionales para que cumplan funciones en el interior a cambio de beneficios.





El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, firmó un convenio con la Asociación Correntina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASCAAR), mediantes el cual se garantizará la prestación de los servicios de los anestesistas en todos los hospitales del interior.

Participaron el titular de Salud Pública, Ricardo Cardozo, y el presidente de la ASCAAR, Diego Oliveira, en la sede de la cartera sanitaria.







“Se trata de un convenio en el ámbito de los recursos humanos de la salud a través del cual vamos a garantizar la presencia de anestesistas en los hospitales de localidades del interior enfrentando así el déficit de estos profesionales que se da en todo el país”, dijo el ministro Cardozo.

El ministro explicó que “la mayoría trabaja en la capital, por lo tanto, mediante este convenio la Asociación de Anestesistas se compromete a distribuir a esos profesionales recién recibidos en el interior y ocuparse de la rotación de los residentes; por su parte, el Ministerio otorgará un beneficio económico a este especialista para reinsertarse en el interior provincial”.

“Esto es parte de la política de Estado que lleva adelante el gobernador Gustavo Valdés, que es la articulación público-privado, pero también hacer alianzas estratégicas con determinados organismos como ocurrió con los kinesiólogos, enfermeros y en este caso, con los anestesistas”, concluyó Cardozo.







Por su parte, Diego Oliveira, dijo: “Se trata de una reciprocidad entre el Salud Pública y la Asociación de Anestesistas para cubrir el déficit de anestesistas, algo que se da en todo el país y Corrientes, no es la excepción. También tiene un alto porcentaje de anestesistas que trabaja en hospitales públicos de la capital”.

Explicó que “esta articulación no solo apunta de forma directa a cubrir la necesidad del interior y después de la capital, sino también trabajar en mejores condiciones y honorarios para que los recursos que se formen en la provincia, no se vayan”.