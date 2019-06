Alexis Mac Allister armó las valijas para ir a Boca Viernes, 14 de junio de 2019 El Brighton de Inglaterra, dueño de su pase, aceptó la propuesta y el ex Argentinos Juniors tiene todo listo para firmar con el Xeneize. Gonzalo Maroni, otra vez cedido a préstamo.



La novela de la transferencia de Alexis Mac Allister a Boca parece haber llegado a un final feliz, ya que luego de que su familia hizo fuerza para que el futbolista fiche en ese club, el Brighton & Hove Albion Football Club, dueño de su pase, aceptó que permanezca en la Argentina pese a una buena oferta de un club europeo.



Según trascendió, la institución inglesa tenía una propuesta desde Rusia, por un club -del que no trascendió el nombre- que estaba dispuesto a desembolsar 20 millones de euros para comprarlo.



Sin embargo, la familia del futbolista prefería que juegue en Boca, a préstamo por un año y con una opción de compra, por lo que presionó para que no se dé la chance europea.







Con este escenario, la definición llegó este jueves por la tarde: el Brighton aceptó que permanezca en la Argentina y que sea el primer refuerzo del Xeneize, donde compartirá plantel con uno de sus hermanos.



El resto de los clubes que prentendían a Alexis de Argentina (Independiente, Racing, San Lorenzo y Argentinos Juniors) quedaron fuera de competencia.



Maroni se va a Italia. Boca Juniors se desprendió hoy de Gonzalo Maroni, el talentoso enganche de la Selección argentina Sub 20, y lo cedió a préstamo a la Sampdoria de Italia.



Según confirmaron a NA fuentes vinculadas al Xeneize, el jugador ya está en Europa para firmar por un año a préstamo con cargo y con una opción de compra de 13 millones de euros.



Maroni viene de jugar en Talleres de Córdoba y, como no iba a tener mucho lugar en el equipo dirigido por Gustavo Alfaro, fue cedido nuevamente para que tenga continuidad en caso de necesitarlo o bien que le genere un rédito económico a futuro.



El futbolista, de 20 años, surgió de divisiones inferiores de Instituto, desde donde fue adquirido, pero tuvo escasas chances de afianzarse en la primera división de Boca.