Los cambios de reglas que se estrenarán en Brasil

Viernes, 14 de junio de 2019

Por primera vez habrá videoarbitraje (VAR) en una Copa América. Se pondrán a prueba la docena de modificaciones aprobadas por la International Board. Cuáles son.





La Copa América que se celebra en Brasil del 14 de junio al 7 de julio servirá de banco de pruebas para los cambios en el reglamento del fútbol que entraron en vigor el pasado 1 de junio y se utilizará por primera vez el VAR en el torneo sudamericano.



La docena de modificaciones aprobadas por la International Board (IFAB), la instancia que se encarga de la evolución de las reglas de juego, no afectan a nada esencial en este deporte, pero si son pequeños cambios con el fin de ganar agilidad, tiempo de juego y clarificar algunas situaciones a los protagonistas y a los aficionados.







Seguramente, el cambio más importante o, al menos el que generará más polémica, es el que se refiere a las manos “involuntarias”. A partir de ahora, pese a que el jugador toque “accidentalmente” con la mano la pelota, sí se señalará falta:



– Si el infractor tiene “la mano o el brazo por encima de los hombros”, salvo que la pelota venga rebotada de su propio cuerpo.



– Si el infractor marca gol directamente o si la posesión de la pelota y la jugada acaba en gol o genera una ocasión de gol.



– Si el brazo está demasiado separado del cuerpo, provocando “de manera antinatural, que el cuerpo del jugador ocupe más espacio, creando de manera injusta una superficie mayor”.





Las únicas excepciones, que no implicarán falta, son que la “pelota llegue tras rebotar en el propio cuerpo del jugador” o que éste caiga al suelo y utilice la mano para apoyarse en el suelo “de manera natural”.



Otras modificaciones servirán para dar agilidad al juego: un jugador sustituido podrá abandonar el terreno de juego por el punto más cercano a la línea de demarcación; cuando se forme un muro defensivo no podrán incrustarse en él jugadores atacantes (deberán dejar al menos un metro de distancia) y un defensor estará a al menos dos metros en la ejecución de un saque de banda; en el saque de puerta ya no es necesario que el balón salga del área penal para que lo toque el defensa.



El árbitro, además, podrá esperar a mostrar una tarjeta amarilla o roja a la siguiente detención del juego, si el equipo no infractor saca rápido para generar una ocasión. También podrá amonestar a un jugador por celebrar de manera antirreglamentaria un gol, pese a que después pueda ser anulado.



Cuando algún miembro del banquillo proteste una decisión arbitral, el colegiado mostrará tarjeta al “entrenador de mayor rango” si no es capaz de identificar a la persona que no haya actuado correctamente.



El colegiado sancionará con una pelota a tierra si ésta toca en algún miembro del cuerpo arbitral y la jugada acaba en gol o si la posesión cambia de equipo.



Otros cambios son más curiosos, como el hecho de que el equipo que gane el sorteo de campo podrá optar por realizar el saque de centro, o que el arquero no pueda marcar gol con un saque directo con la mano.



En los penales hay dos modificaciones: si el lanzador ha resultado lesionado, el árbitro esperará a que le atiendan para poder ejecutarlo y el arquero deberá tener al menos un pie en contacto con la línea de gol en el momento del disparo.



Otros cambios son meramente estéticos, como el de que los jugadores podrán vestir camisetas interiores de varios colores o estampadas siempre que sean iguales a las mangas del uniforme, o la introducción de la “pausa de hidratación”, de 90 segundos a tres minutos según las condiciones climáticas, manteniéndose la “pausa de refresco”, de un minuto como máximo.



En la próxima Copa América, además, se utilizará por primera vez el videoarbitraje (VAR) una herramienta que ya se ha generalizado en los grandes torneos.



La competencia será dirigida por 23 árbitros principales y 23 asistentes. De todos ellos destaca el argentino Néstor Pitana, que arbitró el partido inaugural y la final en el Mundial de Rusia-2018.