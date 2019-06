Horóscopo para hoy 13 de junio del 2019 Jueves, 13 de junio de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Buscarás estar rodeado de tus afectos el día de hoy. Lograrás entender las razones para tus falencias laborales.



Amor: Recibirás al amor tal como llegue, sin pedir nada a cambio de tu cariño. Te mostrarás indulgente en cada aspecto.



Riqueza: Necesitarás invertir más tiempo en mejorar y ampliar tus conocimientos si pretendes triunfar en tu medio.



Bienestar: Las palabras pueden llegar a ser un arma poderosa si sabes cómo emplearlas. Juega tus cartas de manera astuta y triunfarás por sobre el resto.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tendrás la impresión de no avanzar en tu trabajo atrasado, sin importar a qué velocidad trabajes. Calma, es sólo una impresión.



Amor: Te invadirá la creatividad para poder mejorar tus relaciones con tu pareja. Encontrarás mil y una formas de decirle que la quieres.



Riqueza: Buscarás consejos en las personas equivocadas. Sé muy cauto a la hora de elegir a quién preguntar.



Bienestar: El pasado es inamovible, representa todos aquellos escollos vividos y lecciones aprendidas. No sufras por él, acéptalo y valóralo.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Debes tratar de dejar de ser el centro de atención del lugar, piensa bien las palabras antes de decirlas y sé más humilde.



Amor: Tanto en el noviazgo como en el matrimonio la unión de la pareja saldrá fortalecida y desaparecerán el temor y las dudas.



Riqueza: El conocimiento intelectual no es la única arma con la que debes contar, utiliza también la astucia para alcanzar tus metas.



Bienestar: No te brindes a alguien enteramente antes de estar totalmente seguro de sus sentimientos hacia ti. Sé cauto pero no caigas en la paranoia.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: No sirve de nada que salgas de mal humor porque la energía negativa no te ayuda a mostrarte como eres. Relájate y trata de disfrutar.



Amor: Las intrigas, los celos y las discordias serán causales de alejamientos en la pareja. Es tiempo de solucionarlos y evitarlos.



Riqueza: No pienses que por haber llegado a la cima no te quedan cosas para aprender. Cultiva tu intelecto para futuras oportunidades.



Bienestar: Recuerda que existen cosas que no poseen valor material alguno en la vida, así que no le des a lo material mayor atención de la que se merece.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Jornada negativa en la que te sentirás excluido completamente del mundo que te rodea. Evita desanimarte, date un poco de tiempo.



Amor: Es importante que establezcas los limites de antemano en la pareja para evitar confusiones que puedan terminar en pleitos.



Riqueza: Sentirás latente la presión de no cometer errores en una jornada tan importante como la de hoy. Da lo mejor y estarás bien.



Bienestar: No temas mostrar tus capacidades en su mayor exponente, sobre todo en lo que a lo laboral se refiere. Ten confianza y todo marchará sobre ruedas.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Deberás recurrir a todas tus fuerzas para no incurrir en viejos hábitos que pensabas haber dejado atrás. No repitas errores.



Amor: Llegarás al tope de tu paciencia en el día de hoy. Ciertas actitudes de tu pareja ciertamente han llegado al limite.



Riqueza: No te podrás permitir el lujo de la duda en las determinaciones que deberás tomar en la jornada de hoy. Mucho cuidado.



Bienestar: Es justamente en los momentos difíciles donde el amor por los seres queridos se hace presente y se muestra en su mayor esplendor.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Vivirás ciertas tensiones y malestares en tu salud. Aprende a escuchar a tu cuerpo con más atención o estos aumentarán.



Amor: Verás la soledad en tu vida hoy. Te darás cuenta que no sirve de nada lo material sin nadie con quien compartirlo.



Riqueza: Nuevas ideas rondaran tu cabeza, no las descartes de inmediato, pueden representar la base de cambios más adelante.



Bienestar: No permitas que utilicen tus necesidades para presionarte o desvalorarte. Imponte si la ocasión así lo requiere, demuestra tu personalidad.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: No dejes postergado o al azar ningún compromiso u obligación. Mantente al día y lograrás evitar problemas futuros.



Amor: Jornada complicada para la pareja, evita caer en las discusiones constantes sobre quien tiene razón. Déjalas pasar.



Riqueza: La vida se mueve en etapas. Debes aprender que algunas son mejores que otras, no des lugar a la desesperanza.



Bienestar: Mantén tu conciencia limpia y da lo mejor de ti a cada ocasión, así no deberás temerle a nada en el mundo. Solo así alcanzarás la tranquilidad.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Buscarás usar cada medio a tu alcance para encontrar la redención a nivel sentimental. Jornada productiva a nivel laboral.



Amor: La intimidad en la pareja es un tema bastante complicado. Se medido en lo que exiges de ella. Dialoga profundamente.



Riqueza: No desesperes por estar con tu trabajo atrasado. Tomate un segundo, respira hondo y avócate completamente a el.



Bienestar: La confianza es un factor que no se brinda fácilmente. Es necesario ganársela mediante las acciones propias. No puede ser exigida.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Te verás considerando ciertas opciones a nivel emocional que nunca habías pensado. Muy buen día a nivel laboral.



Amor: Aprovecha la jornada de hoy para declaraciones de amor que se han hecho esperar en el tiempo. Confía en ti.



Riqueza: Vivirás momentos de extrema tensión cuando superiores evalúen tus trabajos más recientes. Confía en tus instintos.



Bienestar: No te enceguezcas en un determinado proyecto. No dejes que el orgullo afecte tu capacidad de tomar decisiones cuerdas y correctas.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Finalmente lograrás ver la luz luego de una noche que llego a parecer perpetua. Ahora podrás empezar a reconstruir tu vida.



Amor: Hoy te invadirá la desesperación al ver que resulta imposible dialogar con tu pareja. Busca comunicarte de otras maneras.



Riqueza: No trates de adelantar en un día todo el trabajo atrasado de la semana. Esto te llevará a la fatiga temprana.



Bienestar: El crecimiento personal es algo que se debe mantener en todo instante de nuestra vida. Nunca creas que eres lo mejor que puedes llegar a ser.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Piensa menos en el amor y en la familia y pon más atención a tus aspectos personales. Es el inicio de un ciclo propicio para la belleza.



Amor: Has tenido un día complicado en el trabajo, pero llegarás al hogar y encontrarás la calma y el amor que necesitas.



Riqueza: No culpes a la suerte por tus desventuras porque, si bien esta influye, no es determinante. Acepta las consecuencias de tus actos.



Bienestar: Busca descanso en la compañía de tus amigos y organiza un viaje para lograr despejar un poco tu mente. Pasarás momentos inolvidables.