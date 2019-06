Las sospresivas revelaciones sexuales de Pampita

Jueves, 13 de junio de 2019

La modelo hizo una contundente comparación entre sus sentimientos y su cuerpo.



Pampita es una de las mujeres más bellas de la Argentina. Sin pudor, la modelo sabe seducir y ratonear con sus curvas devorándose la cámara fotográfica con su actitud, y posteando ardientes imágenes.





Pero fueron pocas veces la que Carolina habló abiertamente de sexo, más allá de aquella vez que reveló que nunca había ido a un hotel alojamiento. Por eso sorprendió cuando desde Pampita Online, el ciclo que conduce en la pantalla de Net Tv, hizo algunas confesiones en ese sentido.



Todo comenzó cuando le preguntaron si tenía secretos de eso que no se animaría a contar en una biografía. “Y no, hay cosas que no se pueden contar. Claro que hay secretos. Hay muchos famosísimos que intentaron y nunca pudieron tener nada. De todo tipo de calaña. Hay muchos conocidos que quisieron estar y no. Hay un futbolista que sigue invitándome a tomar mate, un gran ídolo y yo digo: ‘este hombre tiene hijos'. No te voy a quemar, pero no voy a ir a tomar mate. Además ahora se puso Telegram y también me escribe por ahí”, confesó sobre las propuestas que recibió, y la insistencia del misterioso deportista.



Fue ahí cuando la modelo hizo una especie de autocrítica al decir que nunca se dedicó a salir y a disfrutar del sexo casual: “Yo me debería haber divertido más. Soy demasiado romántica, no supe aprovechar. Yo volvería veinte años atrás y este cuerpo te juro que…yo siempre estuve enamorada, llorando por amor. Es mi esencia, es un desperdicio. Mi esencia no combina con este cuerpo”, explicó.



Caro viene de quedar en el centro de una nueva polémica con la China Suárez luego de que se viralizara una foto de la actriz comiéndose un alfajor que lleva el mismo nombre que el nuevo novio de Pampita. En ese sentido le pidió públicamente que aclare la situación, y la actual pareja de Benjamín Vicuña se expresó en las redes, revelando que era una imagen vieja, sin ningún contexto de provocación.