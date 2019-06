Piden elevar a 2 millones de pesos la recompensa por la captura de Borlicher

Jueves, 13 de junio de 2019

El femicida se encuentra prófugo desde hace más de cuatro años. Por ello la familia de Sandra Silguero pedirá elevar la recompensa para dar con el paradero del único imputado por el crimen, Daniel Borlicher.





En declaraciones radiales, Juan Arregín, representante de la familia de la mujer que fue asesinada de 51 puñaladas, confirmó que realizarán la solicitud. Borlicher está prófugo hace más de cuatro años. Hasta ahora, la recompensa dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación es de 500 mil pesos.



“Ya se hizo el pedido a fin de año y no hubo una resolución judicial. Entendemos que el tiempo pasa y la suma ofrecida no alcanza”, remarcó el letrado a la vez que agregó que “solicitamos que suba a 2 millones de peso”, sostuvo.



En tanto, consultado sobre la posible presencia de Daniel Borlicher en Corrientes, sostuvo que “hubo mucha gente que contó sobre la existencia de una persona muy parecida”.



Arregín dijo sobre el prófugo que “podría cambiar su aspecto, pero hay muchos datos para encontrarlo. Hubo dos casos puntuales donde se convocó a gente que fue denunciada pero no eran”.



Por otra parte, señaló que hubo información de que estaba en Paraguay y agregó que es “muy importante” que se incremente la recompensa y se intensifique la búsqueda.



Señaló además que el acusado de femicidio, “tiene propiedades con su expareja, tiene departamentos y propiedades que alguien se los administra” y que se busca dar con esa persona.



Finalmente, remarcó que “hay un compromiso, con Karina (hermana de Sandra) por parte de las autoridades de la provincia para intensificar la búsqueda”. Además destacó el trabajo y acompañamiento del colectivo Ni una menos.





EL CASO



Sandra fue hallada muerta en su habitación en la mañana del lunes 16 de marzo de 2015 debido a múltiples puñaladas, 51 en total. Tras las pericias médicas realizadas al cuerpo, que yacía en medio de un charco de sangre, se presume que el ataque ocurrió entre las 2:30 y las 3 de la madrugada, probablemente mientras la víctima dormía.



La Justicia dio curso finalmente al pedido de los familiares de Sandra Silguero, la mujer asesinada el año pasado de varias puñaladas y ofrecerá una recompensa por la captura de quien se sospecha es autor del hecho que -se presume- se encontraría prófugo en Paraguay.



La jueza de la causa, la doctora Graciela Ferreyra, firmó ayer el escrito pidiendo al Ministerio de Justicia de la Nación que fije una recompensa para la captura del principal sospechoso del crimen, según reveló su hermana Karina.



“La jueza firmó el pedido de recompensa y mandó el oficio al Ministerio de Justicia de la Nación y a la Embajada, creemos que con esa herramienta será más sencillo poder dar con él”, señaló en declaraciones a la emisora radio Dos. “Costó mucho pero por fin logramos una respuesta favorable. Ahora resta esperar que se fije el monto.”



En esa línea, dijo que “todas las pistas apuntan a que estaría en Paraguay” y criticó la actitud de la familia de Borlicher.



“Nosotros les pedimos colaboración y se negaron. Ni siquiera llamaron para ver cómo estaban mis padres. Nosotros nos enteramos después del hecho que vivió mucho tiempo en Paraguay. Yo creo que algo saben”, lamentó.



EL CASO



Sandra fue hallada muerta en su habitación en la mañana del lunes 16 de marzo de 2015 debido a múltiples puñaladas, 51 en total. Tras las pericias médicas realizadas al cuerpo, que yacía en medio de un charco de sangre, se presume que el ataque ocurrió entre las 2:30 y las 3 de la madrugada, probablemente mientras la víctima dormía.



La mujer de 46 años vivía en una casa ubicada en el barrio San Benito, por Elías Abad al 2200, la cual compartía con su exesposo Daniel Borlicher, que en ese momento tenía 49. Según se indicó, pese a vivir juntos éstos se iban a divorciar y dormían en habitaciones separadas. La relación era violenta, según el relato de algunos allegados.



Lo cierto es que desde el femicidio, el sujeto se encuentra prófugo de la Justicia. La principal hipótesis es que el hombre se encuentra en Paraguay, ante lo cual se labró ante Interpol un pedido de localización debido a que se trata del principal sospechoso de haber asesinado a la mujer.